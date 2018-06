24-årig reddede ældre mand op fra havnebassin: Mange stod bare og filmede med deres mobiltelefoner

Da en ældre mand onsdag eftermiddag kørte i havnen i Nykøbing Mors i sin bil, var 24-årige Nicolai Ris ved at gøre klar til at sejle ud på fjorden på sin vandscooter.

Det skriver Nordjyske.

Et råb om hjælp fik ham dog til resolut at sætte kursen mod havnebassinet, hvor han fandt den ældre mand, som lå med ryggen opad og hovedet under vand.

Det lykkedes Nicolai Ris i samarbejde med personer, der kastede en snor ud til den 24-årige, at få den ældre mand hevet op på land igen.

Efter små 10 minutter var en ambulance fremme på stedet, hvorfor Nicolai Ris ikke længere behøvede at yde førstehjælp.

Manden blev bragt til kontrol på Aalborg Universitetshospital, hvorfra de seneste meldinger lyder, at han ikke er i livsfare.

Ældre mand landede i havnebassin med sin bil

For Nicolai Ris har situationen efterfølgende sat gang i tankerne. Han følte sig i situationen nemlig ret alene, selvom der befandt sig adskillige personer på kajen.

»Der var et stort opløb af mennesker, men ingen gjorde noget. I stedet var der mange, som bare filmede med deres mobiltelefoner,« forklarer den 24-årige til Nordjyske.

Den ældre mand lå ifølge Nicolai Ris blot én meter fra kajkanten, hvorfra der ovenikøbet var en stige direkte ned i vandet.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til uheldet var. Mandens bil er siden blevet bjærget op fra havnebassinet.