Gæster betalte 10 gange for meget for måltid - nu leder restauranten efter dem

En læsøtartelet, porchetta og to øl hver.

Det var, hvad to gæster fik at spise, da de tirsdag lagde vejen forbi restauranten Bistroteket i Randers.

Egentlig skulle regningen for måltidet have lydt på 815 kr., men pga. en fejl med afregningen, endte gæsterne med at betale 8.150 kr. - altså 10 gange så meget.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Fejlen opstod, da tjeneren ved et uheld kom til at trykke et ekstra nul ind på dankortmaskinen.

For at rode bod på fadæsen har Bistroteket via restaurantens Facebook-side efterlyst de to gæster, som sad ved bord 95.

»Det er vi meget kede af, og vi håber, du vil henvende dig snarest, så vi kan få styr på fejlen,« lyder det bl.a. i Facebook-opslaget, der er blevet delt af knap 100 personer.

Peter Nøhr, der er medejer af Bistroteket, fortæller til TV 2 Østjylland, at man har valgt at gøre brug af de sociale medier i håbet om at finde frem til de to gæster, da der ikke var tale om stamgæster.

Lykkes det at finde frem til gæsterne, der altså har betalt mere end 7.000 kr. for meget, venter der dem formentlig mere end bare en tilbagebetaling af beløbet.

»De får pengene ført tilbage med det samme, og mon ikke der falder en jordbærtærte af som undskyldning,« fortæller Peter Nøhr til mediet.

I oktober sidste år var Jyllands-Postens madanmelder et smut forbi Bistroteket. Dommen lød, at der på stedet bliver serveret »fremragende bistromad til rørende priser«, og der blev således kvitteret med fem stjerner ud af seks mulige. Læs hele anmeldelsen her.