Analyse: Derfor tier Danmark om fordeling af migranterne

Bruxelles



Da Lars Løkke Rasmussen (V) var sundhedsminister i 00’erne stod han for et løft af indsatsen mod kræft med bedre behandlinger og mere forebyggelse.



Når Løkke torsdag skal diskutere migration med kollegerne i EU, vil han fokusere på forebyggelse frem for behandling.

De spontane asylsøgere skal nemlig holdes helt væk fra Europa. Hvis bare det lykkes, behøver EU-lederne ikke rive hovederne af hinanden for at få dem fordelt. Det handler om »at lave forebyggelse i forhold til problemet«, som Løkke har sagt det.

Forebyggelsen består bl.a. af stærkere ydre grænser, flere penge til Afrika og lejre uden for EU, der skal dæmpe migranternes lyst til at tage chancen på Middelhavet.



Der er bare den udfordring, at ligesom danskerne i 00’erne var blevet rasende, hvis sundhedsministeren havde afvist behandlinger, fordi forebyggelse er bedre – ja, så agter lande som Italien ikke at vente på, at forebyggelse mod migranter måske en dag vil virke. Landet kræver behandling nu i form af solidarisk fordeling af migranterne.

Det taler Løkke udenom, fordi den konflikt er så stor i EU, at den skygger for at enes om andre tiltag.

Han taler også udenom, hvordan andre skal fordele migranter, fordi Danmark selv siger nej til at tage FN’s kvoteflygtninge.

Og så kan det være, at han taler udenom, fordi en aftale om omfordeling, som del af et nyt europæisk asylsystem, vil tvinge regeringen - og Folketinget - til et valg mellem indenrigspolitisk pest eller kolera:

Skal Danmark gå med og overlade kontrollen med udlændingepolitikken til EU? Eller skal Danmark holde sig ude og blive en magnet for asylsøgere, fordi Danmark uden for systemet ikke vil kunne returnere til andre EU-lande?

Så længe systemet ikke findes, undgår Danmark det dilemma. Det kunne også være en grund til, at Løkke ikke presser på for en aftale om fordeling.