Uligheden i Danmark steg under Thorning-regeringen

Danmark har de seneste mange år altid ligget i verdenstoppen, når det gælder om at have det samfund med den mest jævnbyrdige formuefordeling.

Men nye tal fra OECD viser, at vi stille og roligt rutsjer ned ad den internationale rangliste.

I en opgørelse 15. juni har OECD medtaget nye tal fra Danmark, som stammer tilbage fra 2015.

Her lød den såkaldte Gini-koefficient - som er et mål for uligheden - på 0,263, hvilket placerer Danmark på sjettepladsen.

Da socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt tiltrådte som statsminister, var vi nummer tre. Og i hendes regeringstid fra 2011 til 2015 er Gini-koefficienten steget fra 0,257 til 0,263.

Spørger man Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom hos Cepos, skyldes stigningen i høj grad de topskattelettelser, der blev gennemført under Thorning-Schmidt.

Og han forventer, at koefficienten kommer til at fortsætte med at vokse.

- Det skyldes blandt andet Lars Løkke Rasmussens kontanthjælpsloft samt Thorning-Schmidts mindreregulering af kontanthjælp og dagpenge.

- Det er reformer, der øger både beskæftigelse og velstand. Desuden kommer der flere pensionister, hvilket også trækker uligheden op, siger han.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er analysechef Jonas Schytz Juul ikke overrasket over tallene.

- Tilbage fra starten af nullerne har der været gennemført mange skattereformer, der har fokuseret på lettelser i top- og mellemskatten.

- Og så har der været skattestop på boliger, hvilket også har rykket ved balancen.

- Så på et eller andet tidspunkt vil vi rykke nedad i den internationale sammenligning, når uligheden vokser år efter år.

Han pointerer, at Danmark kunne være havnet længere nede ad ranglisten, hvis ikke Thorning-regeringerne havde afskaffet en række fattigdomsydelser.

- Det medførte både et fald i antallet af fattige børn og var med til at trække Gini-koefficienten den anden vej, siger han.

Tænkepauser: Har du taget ansvar for verdens økonomi i dag? Økonomi handler ikke kun om bundlinje, men også om etik.

Nogle af disse ydelser er genindført med kontanthjælpsloftet, og blandt andet derfor er der udsigt til, at Danmarks Gini-koefficient vil stige yderligere de kommende år.

Men det er uproblematisk, hvis man spørger Mads Lundby Hansen.

- Selv om vi er kommet ned på en sjetteplads, vil jeg fortsat betegne Danmark som et land med relativt små indkomstforskelle. Uligheden er lavere herhjemme end f.eks. i Sverige og Norge.

– Og selv hvis politikerne fjerner topskatten, ville Danmark være mere lige end Sverige, siger han.

I bunden af listen over de 35 OECD-lande finder man Tyrkiet, Chile og Mexico. USA er nummer 32.