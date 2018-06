Kommune risikerer at ryge under administration - skal spare 460 millioner kroner: »Det bliver et mareridt«

Borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), er skuffet og overrasket.

Han har netop måttet erkende, at kommunen skal spare 115 millioner kroner årligt de næste fire år. Ellers risikerer kommunen at ryge under administration af økonomi- og indenrigsministeriet.

Borgmesteren tager ansvaret på sig. Ikke desto mindre er der flere grunde til, at det er gået så galt, siger han til TV 2 Østjylland.

»Hvorfor vi ender her? Det er et studie værd, sådan noget må ikke ske. Vi bliver vi nødt til at sikre os, at det ikke sker igen«, siger Jan Petersen og peger på, at udviklingen og tallene har været anderledes end det, der blev præsenteret for politikerne under efterårets budgetforhandlinger.

Der er blandt andet sket en markant stigning i udgifter til folk på overførselsindkomst, ligesom udgifterne til kommunens svageste borgere er steget.

Flere andre byrådsmedlemmer er chokerede over sagen, heriblandt Steen Jensen fra Dansk Folkeparti.

Borgmester i alvorlig økonomisk situation: "En mavepuster, jeg kan mærke" På et møde onsdag besluttede Norddjurs Kommunes økonomiudvalg, at den økonomiske situation er så alvorlig, at det kræver handling. Kommunen indfører øjeblikkeligt ansættelses- og anlægsstop.

»Jeg kan kun sige, at det bliver et mareridt de næste år. Vi kan ikke love noget som helst. Borgerne vil komme til at mærke det voldsomt, de har ikke mærket det endnu. Vi har allerede sendt sparekatalog ud, det ser skræmmende ud,« siger han til mediet.

Det er endnu uvist, hvordan kommunen har tænkt sig at spare. Torsdag afholder kommunens økonomiudvalg et ekstraordinært møde på grund af sagen.

Kommunen har årligt indtægter for omkring 2,4 milliarder kroner.

Tidligere i juni besluttede Norddjurs Kommune at indføre et ansættelses- og anlægsstop på grund af den pressede økonomi.

Kommunens økonomiudvalg besluttede allerede tilbage i februar 2018, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse over baggrunden for arbejdsmarkedsområdet og konsekvenserne for budgettet 2018.