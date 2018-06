Hjemmelavet ret til selskab gav pølseforgiftning

Det var efter alt at dømme en hjemmelavet ret, der sidste weekend sendte seks mennesker på hospitalet med alvorlig botulisme, også kendt som pølseforgiftning.

Det viser undersøgelser, som Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet har lavet for Fødevarestyrelsen, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Der har været arbejdet på højtryk for at finde kilden til det meget alvorlige og ulykkelige sygdomsudbrud, vi så sidste weekend. Undersøgelser af rester af mad fra et privat middagsselskab peger på, at kilden til sygdom var en hjemmelavet ret serveret, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove.

- Hvis giftstoffet kom fra en fødevare til salg i butikkerne, var der risiko for, at endnu flere forbrugere kunne blive alvorligt syge. Det er der heldigvis ikke noget, der tyder på, lyder det fra beredskabschefen.

Nikolas Hove understreger, at pølseforgiftning er meget sjælden, både i industrielt fremstillede fødevarer og i hjemmelavet mad.

I alt blev elleve mennesker indlagt på sygehuset i Sønderborg med mistanke om madforgiftning. Siden har seks af de elleve fået konstateret pølseforgiftning.

Gruppen på 11 bestod af pensionister på mellem 65 til 80 år. De havde deltaget i en herrefrokost. Dagen efter vågnede de mod med symptomer på madforgiftning.

Symptomer på botulisme, der også kaldes pølseforgiftning, blev senere konstateret.

Statens Serum Institut har konstateret, at der rent faktisk var tale om pølseforgiftning. Undersøgelsen foregår ved at sprøjte blod fra patienterne ind i forsøgsmus.

- Allerede fire timer efter, at de havde fået serum fra én af de syge patienter, fik musene tegn på botulisme med lammelser af vejrtrækningsmuskulaturen.

- Det viser sig ved, at musene får såkaldt ”hvepsetalje”. Det bekræfter, at botulisme-giftstoffet var i blodet i den prøve, der er taget, før patienten fik modgift. I løbet af natten blev yderligere fem patienter bekræftet botulismepositive i musetesten, skrev Statens Serum Institut tirsdag i en pressemeddelelse.

I Danmark er der i perioden 1995-2017 registreret 0-2 tilfælde af botulisme om året.