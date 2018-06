Fagforeninger: Tvangsbarsel til far styrker ligestilling

Når nu de danske politikere ikke har vist vilje til at etablere øremærket barsel for mænd, er det godt, at de andre medlemslande i EU kunne bane vejen.

Det er meldingen fra to fagforeninger, efter at et flertal af EU-lande torsdag har vedtaget, at der skal være to måneders tvungen barsel til mænd.

Det er sket på et møde for EU's social- og beskæftigelsesministre torsdag.

Det er en virkelig glædelig nyhed, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

- Det er et vigtigt redskab til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet, og det gælder også i familielivet.

- For mig at se, handler det om at give nogle rettigheder til partneren til den gravide. Vi ser, at rigtigt mange gerne vil holde barsel med deres lille barn, men ikke får lov. Derfor er det så vigtigt, at de får nogle rettigheder, siger hun.

Ifølge hende kan det både være strukturer internt i familierne og ude på arbejdspladserne, der spænder ben for mænd, der gerne vil på barsel.

Halvanden af de to måneder, der skal være øremærket, skal være betalt, og en halv måned kan være ubetalt. Dog kan landene selv vælge at betale ydelser i hele perioden.

Den danske regering ville ikke tvinge mænd på barsel og stemte ikke for. Det er brandærgerligt, mener Marianne Vind, næstformand i HK/privat.

- Det er helt fantastisk for familierne, at fædre fremover får en rettighed til at være sammen med deres børn.

- Som det er nu, er der en masse barrierer som for eksempel virksomhederne selv, siger hun.

Tvangsbarsel til far vil både gavne mænd og kvinder, mener hun.

Interne undersøgelser i HK viser, at 60 procent af mændene gerne vil bruge længere tid på barsel end i dag.

Ifølge Vind oplever mændene ofte, at der bliver set skævt til dem på arbejdet, hvis de vil på barsel.

Men det kan også være positivt for kvinder, påpeger hun. De bliver sommetider holdt fra de fede job og opgaver, fordi de skal på barsel, lyder det.

Inden lovforslaget endeligt bliver vedtaget, skal det forhandles på plads med EU-Parlamentet.