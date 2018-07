Flere kilder afslører: Hackere har spioneret mod danske energiselskaber

Danske energiselskaber har ved flere lejligheder været udsat for målrettet cyperspionage som det, der i 2015 endte med at lamme store dele af energiforsyningen i Ukraine.



Det siger bl.a. chefen for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, Thomas Lund-Sørensen.

»Vi har ikke klare eksempler på, at tele- eller energiforsyning i Danmark er blevet lagt ned af hackerangreb. Men vi har indikationer på, at mange forstadier til et destruktivt angreb finder sted, nemlig rekognoscering, hvor udefrakommende har undersøgt sårbarheden i et netværk,« siger han.

Ifølge FE-chefen er der bl.a. eksempler på, at hackere har forsøgt at komme ind med såkaldte spionageværktøjer, der »meget hurtigt kan gå fra at kopiere data til at ødelægge data«.

»Det er mere eller mindre de samme værktøjer, man kan bruge til det,« siger han.

Energiforsyning kan lammes

Udmeldingen kommer, kun få måneder efter at USA udsendte en advarsel om, at Rusland havde hacket amerikanske energiselskaber – herunder landets atomkraftværker – med det formål at lamme den amerikanske energiforsyning i tilfælde af en konflikt.

I yderste konsekvens kan disse angreb koste menneskeliv. Jesper Lund Hedegaard, sikkerhedsrådgiver i Accenture I yderste konsekvens kan disse angreb koste menneskeliv.

Jørgen S. Christensen er forsknings og teknologidirektør i Dansk Energi, der har størstedelen af de danske el- og forsyningsselskaber i Danmark som medlemmer. Han bekræfter, at der har fundet angreb sted.

»Vi har også kunnet se, at der var noget aktivitet på de russiske adresser, som FE har udpeget. Men de kom ikke ind i vores systemer. Vi afværgede det,« siger han.

Hvad lavede hackerne i det danske elnet? Ifølge USA ønsker Rusland at lamme den europæiske energiforsyning før en mulig konflikt Efterretningstjenesten i Danmark er på stikkerne efter russisk angreb.

Alligevel advarer flere sikkerhedseksperter fra en række store konsulenthuse nu om, at sikkerheden i den danske elforsyning er alt for hullet. De mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før den danske energiforsyning bliver hacket.



»Danske forsyningsselskaber er meget sårbare, og jeg er meget bekymret. I yderste konsekvens kan disse angreb koste menneskeliv,« siger sikkerhedsrådgiver i Accenture Jesper Lund Hedegaard.

I maj udpegede regeringen i en ny cybersikkerhedsstrategi netop energisektoren som en af de seks samfundskritiske sektorer, der skal opruste og styrke indsatsen mod hackerangreb.