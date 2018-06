Fåreavler tvivler på ministerhjælp til at udrydde problemulve

Intentionen er god, men det er praktisk umuligt at gennemføre.

Sådan lyder det fra fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Holstebro, efter at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er kommet med en ny definition af begrebet problemulve.

- Overordnet set er jeg tilfreds med, at man tager det alvorligt og kommer med en definition.

- Men jeg tror ikke, der vil blive skudt nogle ulve efter det regelsæt. Det er alt for kompliceret, siger Jørgen Blazejewicz.

For at man kan få lov til at skyde en ulv, skal den være kategoriseret som en problemulv.

Ministeren definerer en problemulv som en ulv, der gentagne gange er kommet inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse eller gentagne gange har forceret et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr.

Fakta: Minister vil gøre det lettere at skyde ulve

Definitionen af en problemulv er sådan set god nok, mener den vestjyske fåreavler.

Men selve bevisførelsen for, at der er tale om en problemulv, er noget nær praktisk umulig, mener han.

- Man skal kunne dokumentere, at det er den samme ulv, der volder problemer.

- Nu har jeg fået taget snart 200 får og lam, men jeg har aldrig set en ulv. Jeg har 54 forskellige folde og kan ikke være der alle steder, siger fåreavleren.

Og får han endelig indsamlet dokumentation for, at der er tale om den samme ulv, som er på rov, så er den sikkert over alle bjerge, når først tilladelsen til at skyde ulven foreligger, påpeger han.

Ulvens venner: »Man tror hele tiden, at løsningen er for enden af et geværløb«

Et andet problem i udspillet er ifølge fåreavleren, hvem der i givet fald skal skyde ulven.

- Der er da ikke alle, der har jagttegn, og det er da heller ikke alle med jagttegn, der har skydefærdigheder til at nedlægge en ulv.

- Det kan ikke være borgernes opgave, det må være en opgave for myndigheden at foretage bortskydningen, siger Jørgen Blazejewicz.

Ministerens definition af begrebet problemulv skal indgå i en forestående revision af forvaltningsplanen for ulv.