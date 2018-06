Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil åbne op for, at man skal kunne skyde ulve, der gentagne gange kommer for tæt på mennesker. Reglerne skal også gælde for ulve, der forcerer sikrede hegn og angriber kreaturer.

Men det er ikke alle, der er positivt stemte omkring muligheden for at kunne skyde ulve i Danmark. Hos Ulvens Venner mener man, at det er en alt for simpel lappeløsning, der ikke vil føre til noget godt i længden. Det siger formand Thomas Niels Thomsen.

»Jeg troede lige, at vi kunne komme videre og være konstruktive og saglige, og så kommer der et forslag fra vores miljøminister, der handler om, hvor mange ulve man kan skyde. Man tror hele tiden, at løsninger er noget, der er for enden af et geværløb,« siger han.

Og Thomas Niels Thomsen mener heller ikke, at forslaget kommer til at gavne ulvedebatten. Ifølge ham, er det ikke et konstruktivt forslag, der bygger på den viden, vi har fra eksperter på området.

»Det kommer ikke til at gavne ulvedebatten, for man taler bare dem op, som ikke kan forestille sig andet, end at man skal rende og skyde ulve hele tiden. Mange eksperter og biologer har forklaret de her ting så utroligt mange gange, og alligevel bliver vores politikere ved med at komme med de her hovsa-løsninger og forslag.«

Tilladelse til at skyde en ulv vil ifølge det nye forslag kræve, at borgeren har konkret dokumentation og en endelig godkendelse fra myndighederne. Regler lyder, at hvis en ulve gentagne gange kommer inden for en radius på 50 meter af menneskelig beboelse, skal den kunne skydes. Det gælder ligeledes, hvis ulven gentagne gange forcerer et »ellers velholdt hegn« for at dræbe husdyr.

Og en stor del af ulvedebatten tager udgangspunkt i den frygt, de folk, der bor tæt på ulven, oplever. Hos Ulvens Venner mener man ikke, at man skal ignorere folks frygt, men at man i stedet bør sætte den i perspektiv til andre rovdyr, der allerede lever i landet.

»Vi snakker så meget om folks frygt, og at vi skal forstå den. Og det skal vi også. Men nu synes jeg, at vi skal lidt videre. Vi har jo bekræftet hinanden i, at folk er bange. Og der må folk også lære, at der ikke er nogen væsentlig stor risiko ved de her ulve,« siger Thomas Niels Thomsen.

»At der i hvert fald ikke er nogen specielt stor risiko, bare fordi en ulv kommer forbi et hus med 50 meter. Det gør alle dyr. Det gør ræve, det gør grævlinge, det gør alt muligt andet.«