Elg spottet i Nordsjælland

To personer spærrede mandag aften øjnene op, da en elg pludselig løb ud foran deres bil ved Helsinge i Nordsjælland.

Det skriver Fredensborg Amts Avis.

Naturstyrelsen har over for mediet bekræftet, at der er en elg løs i den nordsjællandske skov Gribskov.

Droner fotograferer vilde elge i Nordjylland: »Vi melder uden tøven ejerne til politiet«

Henning Andersen fra Hillerød, der var var den ene af de to passagerer, er da heller ikke i tvivl om, at det var en elg, de så.

»Man tager ikke fejl af mulen, hovedet og de lange ben,« forklarer han over for Fredensborg Amts Avis.

Kom tæt på Danmarks bisoner, elge og vildheste i ferien

Det er ikke første gang, at der er en svensk elg på besøg i Danmark.

I 1999 levede en elg i Nordsjælland i 10 måneder, før den blev kørt over af et tog i Gribskov, ligesom en elgko i 2009 svømmede over Øresund.

Indtil for et par årsiden levede der ingen vilde elge i Danmark, som menes at være forsvundet for 5.000 år siden.

Fem elgkalve blev i november 2015 imidlertid udsat i naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland.

I januar sidste år flyttede yderligere fem svenske elge ind i naturområdet, således at bestanden blev øget til 10.