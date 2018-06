Historisk kro på Sydsjælland står til nedrivning

I sin storhedstid dannede Mogenstrup Kro ramme om revy, familiefester og festivitas.

De glade dage er for længst forbi på den i dag hengemte historiske kro på Præstø Landevej nær Næstved på Sydsjælland. Kroen har stået tom siden julen 2007, mens den private ejer har forsøgt at sælge den.

Og nu har økonomiudvalget i Næstved Kommune netop anbefalet et sæt nye planer for området. De indebærer, at den bevaringsværdige krobygning rives ned, for at Flexbo Sjælland kan opføre 70 almene familieboliger på arealet. Et projekt til godt 129 mio. kr.

Den endelige beslutning skal træffes i byrådet tirsdag, men der tegner sig ifølge TV Øst et flertal for at jævne kroen med jorden. Og borgmester i Næstved Kommune og formand for økonomiudvalget, Carsten Rasmussen (S), fortæller til Jyllands-Posten, at han ikke forventer modstand mod planerne.

Illustrationen viser et forslag til, hvordan de nye boliger på Mogenstrup-grunden kan komme til at se ud. Der skal dog udskrives en arkitektkonkurrence i forbindelse med nybyggeriet. Illustration: AI Arkitekter og Ingeniører/Næstved Kommune

Han anerkender, at der er mange følelser og megen historie forbundet med kroen, og han så gerne, at der fortsat kunne drives hotel på stedet, eller at der blev bygget private boliger. Men man kan jo ikke drømme for andres penge, konstaterer han.

»Den ligger som et åbent sår, og jeg ville ikke satse på mine sparepenge på, at kroen kommer til at køre igen. Dens tid er slut, og den kan jo ikke bare stå tom og falde sammen om ørerne på naboerne og se værre og værre ud,« siger han.

Mogenstrup Kro, der rummer 99 værelser, har været pejlemærke i den lille by af samme navn siden 1829. Den har bl.a. lagt lokaler til sommerrevyer i 1980'erne og til optagelserne af Dirch Passer-filmen "Hurra for de blå husarer" fra 1970. De seneste 10 år har kroen dog stået i forfald.

Det er meningen, at det nye byggerier skal respektere det gamle. Således skal facaden stadig ligne en krobygning i strukturen. Privatfoto

Håb for kroens overlevelse er kortvarigt opstået ad flere omgange. Både flødebollekongen og stifteren af forlystelsesparken Bonbon-Land, Michael Spangsberg, og dessertkokken Morten Heiberg har vist interesse for at overtage stedet. Planerne blev dog hurtigt skrinlagt, da det viste sig at blive for dyrt at renovere faciliteterne.

»Det er ikke bare at købe en kro, gøre rent og sætte ny nøgle i døren. Der er spontant lappede huller i taget, og nogle steder er gulvene fjernet af hensyn til råd og svamp. Det er en stor omkostning, hvis den skal genoplives. Jeg har ikke talt med en eneste, der har været klar til at lægge hånden på kogepladen, hvis der bare kunne skaffes finansiering,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Du skal måske bruge 20-30 mio. kr. på inventar, og så har du hurtigt brugt 75 mio. kr. på en kro, der ikke kommer til at løbe rundt på en konfirmation, en barnedåb og en, der kommer ind og køber en wienerschnitzel.«

I januar udbrød der brand i en værelsesfløj på kroen, der i forvejen havde stået i forfald i et årti. Det var formentlig to drenges leg med fyrværkeri, der ved et uheld havde antændt bygningen. Foto: Per Rasmussen/Polfoto

Næstved Kommune har afsat 15 mio. til Landsbyggefonden i sit budgetforlig for i år, hvilket svarer til omtrent 10 pct. af anlægssummen for projektet.

Ifølge sagsfremstillingen skal der udskrives en arkitektkonkurrence og udpeges en vinder, før byggeriet kan sættes igang.

Desuden indebærer forslaget, at facaden på de nye bygninger skal opføres i respekt for det gamle byggeri og således stadig skal minde om en krobygning i strukturen.