Brand i autolakererfirma udvikler kraftig røg

I forbindelse med en brand i et autolakererfirma i Vamdrup opfordrer Sydøstjyllands Politi mandag eftermiddag beboere i vindretningen til at lukke døre og vinduer.

Det er hos Carsten Noer Storvognslakering A/S på Østermarksvej 9, at det brænder. Umiddelbart skulle ingen personer være i fare.

- Men vi har evakueret naboejendommen på grund af røgen, fortæller vagtchef Halfdan Kramer.

Den kraftige røg kan være sundhedsskadelig, og i en beredskabsmeddelelse advarer politiet beboere nordøst for brandstedet mod den.

- Advarslen vedrører borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25, samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by, hedder det i beredskabsmeddelelsen.

Beboere i dette område skal gå indenfor og lukke døre og vinduer.

På Twitter opfordrer politiet desuden folk til at holde sig væk fra branden, så beredskabet kan få plads til sit arbejde med at slukke den.