Sankthansbål er i fare: Se på kortet, om din kommune er ramt

Der er dårlige nyheder på vej til dem, der elsker lyden af knitrende bål sankthansaften.

Mandag meddelte Danske Beredskaber, at yderligere fem kommuner er blevet ramt af et afbrændingsforbud - Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.

Forbuddet gælder fra tirsdag klokken 10 og vil formentlig få konsekvenser for sankthansbålene på lørdag.

»Der er desværre ikke udsigt til, at der kan blive gennemført sankthans med bål i de kommuner,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, til Jyllands-Posten.

Tidligere er der blevet udsendt et forbud mod afbrænding i det fri - herunder sankthansbål - fra Østjyllands Brandvæsen, ligesom mindst 13 kommuner fredag varslede, at der sandsynligvis vil blive nedlagt et forbud mod bål på sankthansaften.

»Vi kan ikke vide det definitivt endnu, for hvis der pludselig skulle falde en solid mængde nedbør, vil vi være de første til at ophæve forbuddet. Vi er ikke ude på at genere folk. Men når man udsender forbud, er det, fordi man har taget situationen alvorligt,« siger Bjarne Nigaard.

Man kan ikke sige noget generelt om, hvor meget nedbør der skal til for ophæve forbuddet, siger han:

»Det vil være en konkret vurdering fra egn til egn«.

Danske Beredskaber afviser samtidig, at der vil kunne blive givet dispensation til et afbrændingsforbud, hvis bålene for eksempel bliver placeret i søer eller havne.

»Det vil stadig være farligt på grund af vinden - det ændrer velmente overvejelser desværre ikke på,« siger Bjarne Nigaard.

Han understreger, at sankthansbål tidligere er blevet aflyst på grund af vejret - det har dog været på grund af regnvejr og ikke tørke, som det er tilfældet i år, og som senest påvirkede sankthansaften i 1992.

»Så man kan roligt konkludere, at det er en ekstraordinær situation,« siger han.

Ifølge DMI har kombinationen af manglende regn og masser af sol og varme siden begyndelsen af maj gjort Danmark knastør. Således ligger det såkaldte tørkeindeks i det vestlige Danmark lige nu på 8-9 mod normalt 6-7 i begyndelsen af juni, oplyser klimatolog Mikael Scharling på dmi.dk.

I Hovedstadens Beredskab blev der indført afbrændingsforbud fra i fredags. Det vil formentlig også strække sig over 23. juni, oplyste beredskabet i sidste uge.

»Da der ikke er udsigt til større mængder regn i de kommende dage, må det forventes, at afbrændingsforbuddet kommer til at vare hen over sankthans, og at det derfor heller ikke vil være tilladt at tænde bål denne aften«.

På Bornholm er der foreløbigt forbud frem til den 25. juni, ligesom Østjyllands Brandvæsen har varslet, at sankthans kan blive uden bål.

Tænder man sankthansbål trods forbuddet, kan det straffes med en bøde.

Du kan se oversigten over de kommuner, der har valgt at udsende et afbrændingsforbud, herunder: