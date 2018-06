Folkemødet har sat ny besøgsrekord

Timingen kunne vel dårligt have været bedre.

For først da Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, takkede af for denne gang og officielt lukkede Folkemødet, begyndte den første regn siden torsdag morgen så småt af falde over Allinge.

Inden da havde solskinsøen vist sig frem fra sin vejrmæssigt bedste side og lagt klippegrund til en politikfestival, der satte ny rekord for antal besøgende.

Allerede lørdag rundede Folkemødet den magiske grænse på 100.000 besøgende.

Det glæder direktør Mads Akselbo Holm, der efter et succesrigt møde sidste år var bekymret for, hvordan man skulle kunne overgå den oplevelse.

- Men det har vi jo gjort. Vi må konstatere, at vi har fat i noget helt fantastisk, som vi med rettidig omhu og fokus på kvalitet frem for kvantitet har mulighed for at tage endnu større og bedre steder hen over over de kommende år. Det glæder vi os til, siger han.

Direktøren roser sit hold og de frivillige for en kæmpeindsats og retter samtidig en tak til de mere end 1100 arrangører, der har været med til at fylde indhold på programmet.

Og så selvfølgelig de besøgende, som også får pæne ord med på vejen af politiet.

Her har man ikke modtaget én eneste voldsanmeldelse i løbet af Folkemødet, og betjentene har kun haft blokken fremme få gange.

- Det er i virkeligheden imponerende, hvor lidt der har været. Det, der har fyldt lidt, har været nogle spritbilister. Og så er der anmeldt fire tasketyverier indtil vider.

- Så har det også givet lidt arbejde, at vi på grund af tørken har haft afbrændingsforbud, som to har overtrådt, siger Mikael Schollert, der er kommunikationsansvarlig hos Bornholms Politi.

Årets succes giver Folkemødets sekretariat benzin til at påbegynde arbejdet med at planlægge næste års festival.

- Det her er et udtryk for, at det, vi laver i Allinge, i uge 24, vil rigtig mange mennesker gerne være en del af.

- Der var en artikel for nylig, som viste, at hver fjerde dansker mener, at Folkemødet vedkommer dem. Det synes jeg er helt fantastisk, siger Mads Akselbo Holm.