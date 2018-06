Flere unge søger hjælp mod genopdragelsesrejser

Rådgivningsgruppen Etnisk Ung oplever ifølge Politiken en stigning i antallet af henvendelser fra unge, der frygter at blive sendt på genopdragelsesrejser til forældrene hjemland.

Etnisk Ung, der arbejder for at mindske æresrelaterede konflikter, er 56 gange i de første fem måneder af 2018 blevet kontaktet af unge, der gerne ville have rådgivning.

- At vi har fået så mange henvendelser de første måneder af året, tyder på, at 2018 bliver endnu et rekordår, siger Anita Johnson, direktør for RED-Safehouse, til Politiken.

RED-Safehouse er en institution, der driver hemmelige opholdssteder for unge, der flygter fra problemer som æresrelateret vold eller tvangsægteskab.

Ifølge Politiken oplever de rådgivningshold, der hjælper læger og lærere med at løse konflikter, også et stigende antal henvendelser.

Problemet med genopdragelsesrejser har fået mere fokus de seneste år. Der er også politiske forslag om at gøre det strafbart at sende børn og unge afsted mod deres vilje.

Anita Johnson mener dog ikke, at straf er vejen frem.

- Vi skal i dialog med de her forældre, hvis de tror, at den eneste mulighed er at sende deres børn til udlandet, siger hun.

Ifølge Anita Johnson og forsker ved Oslo Metropolitan University Halima El Abassi mangler der viden på området.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) understreger, at hun tager problemet meget alvorligt.

- Det er uacceptabelt, når forældre sender unge mennesker på genopdragelsesrejser. Derfor skylder vi også de unge, at vi sætter hårdt ind over for deres familier, siger hun og fortsætter omkring mulighederne for at skabe mere viden om problemet:

- Det vil jeg slet ikke afvise. Viden på det her område er ekstremt vigtigt, siger Støjberg til Politiken.