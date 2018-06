Leder og hans familie har modtaget dødstrusler efter mislykket silosprængning

Da en 53 meter høj silo tilbage i april skulle sprænges væk på havnen i Vordingborg, kiksede sprængningen, og siloen væltede den modsatte vej end planlagt.

Siden er videoen af hændelsen blevet delt flittigt på de sociale medier - også udenfor landets grænser.

Fredag valgte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi offcielt at indstille efterforskningen af silosprængningen og kategorisere hændelsen som et uheld.

Politiet stopper efterforskning efter sprængningskiks af silo

Alligevel er det en sag, som kommer til at forfølge sprængningsleder Kenneth Wegge resten af livet. Det var nemlig ham, der havde det overordnet ansvar for sprængningen på havnen.

Selvom han nu formelt er blevet renset og slipper for tiltale, har sagen allerede haft store konsekvenser - ikke bare for ham selv, mens også hans familie og venner.

Det fortæller Kenneth Wegge til TV Øst.

»Jeg er blevet truet på livet. Min familie og venner er blevet truet på livet. Heldigvis har professionelle folk i branchen og mine kunder støttet mig. De ved godt, at vi har gjort, alt hvad vi skulle, og det har jeg valgt at fokusere på. Men det er klart, at det påvirker én. Derfor er det ekstra rart at stå med et papir, der fortæller, at vi har gjort det rigtige,« fortæller sprængningslederen, der synes, at han har været udsat for en »heksejagt«, i et interview til mediet.

Sprængteknisk Forening: Sprængning var korrekt forberedt - selvom silo væltede den forkerte vej

Ved sprængningen, der fandt sted den 6. april, hvor hundredvis af personer var mødt op for at følge slagets gang, ramte siloen Vordingborg Bibliotek med omfattende skader til følge.

Ingen personer kom til skade, fordi de omkringliggende bygninger var evakueret af sikkerhedsmæssige årsager inden sprængningen.

Efterfølgende bad politiet ingeniørfirmaet Lauritzen Advising om at undersøge, om sprængningen af siloen skete i overensstemmelse med normal praksis og Dansk Sprængteknisk Forenings anvisninger.

Det var tilfældet, og derfor har politiet altså nu valgt at indstille efterforskningen.

Nedenfor kan du se en række billeder fra silosprængningen, der mildest talt ikke forløb som planlagt.

Politiet blev kaldt ud til stedet kl. 16.52, og både brandvæsenet og betjente undersøgte efterfølgende stedet grundigt for at se, om der befandt sig nogen i de ramte bygninger. Det var ikke tilfældet. Foto: Per Rasmussen/Ritzau Scanpix

Siloen væltede ned og ødelagde hjørnet af Kulturarkaden, der huser et bibliotek og en musikskole. Foto: Per Rasmussen/Ritzau Scanpix