Nye fund: Odense er blevet 100 år ældre

Fyns hovedstad har fået 100 år ekstra på bagen. Det viser en nyligt udgivet videnskabelig artikel, der beskriver det tidligste Odense. Nye metoder for hvordan man måler alderen på arkæologiske fund har nemlig vist, at byen er omkring 100 år ældre, end man først har antaget.

Forskningsprojektet der er kommet til den nye konklusion er lavet af Odense Bys Museer med bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. Det er en del af museets fokus på Odenses tidligste historie.

Man har først regnet med, at Odense stammede fra ca. 988, hvor man fundet et dokument, hvor Odense første gang bliver nævnt på skrift. Nu viser det sig i stedet, at byen i stedet er etableret i slutningen a 700-tallet. Mads Runge, der er forskningscenterleder hos Odense Bys Museer fortæller, at nye metoder har hjulpet med at finde frem til Odense rigtige alder.

Foto: Odense Bys Musser

»Vi har i det her projekt taget udgangspunkt i dels en række nye udgravninger, men også kigget på en mindre række gamle udgravninger. Og med nye metoder, bl.a. kulstof-14 dateringer, men også andre nye teoretiske tilgange har vi prøvet at sætte det hele i et nyt lys,« siger han.

»Så det har været en samlet vurdering, hvor vi har været inde og kigge på de forskellige genstande og om de var daterede rigtigt, og det har vist sig i nogle tilfælde, at det var de ikke.«

At Odense er en gammel by, kan især ses på byens navn. Odense er nemlig en forbindelse til den hedenske hovedgud, Odin. Men nogle af de spor fra den tidlige by er spor af specialiseret håndværk og tilstedeværelsen af flere permanente huse i Odense, der stammer fra 7-800-tallet og frem.

Og hos Odense Bys Museer er man særligt glade for Odenses nye alder. Det giver nemlig meget bedre mulighed for at kunne sammenligne med andre danske byer og for at finde ud af, hvordan samfundet var skruet sammen tilbage fra byens fødsel. Den nye datering kan derfor hjælpe med at skabe en bedre forståelse.

»Det betyder, at man kan sætte den her komplekse struktur, som en by jo er udtryk for, ind i en helt ny tidsramme. At man på den måde kan skrive nogle samfundsmæssige ting om,« siger Mads Runge.

»Med de her nye dateringer, så er der jo også noget nyt at tage fat på. Vi kan sammenligne Odense med Aarhus og Aalborg og flere andre byer. Og med sammenligningen har vi også kunne se, om de også kunne skrives længere tilbage. Og det mener vi, de kan.«