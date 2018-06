Trafikminister blev gjort til grin med mælk til københavnerne, men havde han i virkeligheden ret?

Ifølge Danmarks største mejeriselskab, Arla Foods, havde tidligere trafikminister Knud Østergaard (K) måske alligevel ret, da han i en TV-Aktuelt-udsendelse i 1988 blev gjort godt og grundigt til grin.

Midt i den ophedede debat for og imod den kommende bro over Storebælt blev ministeren for rullende kameraer spurgt, om han ikke kunne nævne et enkelt sted, hvor Storebæltsbroen ville gøre livet lettere for danskerne, hvor han efter en lang tænkepause svarede:

»Frisk mælk fra Jylland, det vil kunne komme hurtigere frem.«

Knud Østergaard lever ikke længere, men tal fra Arla viser, at hans svar måske slet ikke var så dumt.

»To tredjedele af den økologiske mælk, som i dag sælges på Sjælland, kommer fra Jylland, mens kun en tredjedel produceres på Sjælland,« oplyser logistikchef Bo Svane fra Arla.

Derfor kører Arla hver eneste dag - 365 dage om året - fire store tankvogne fyldt med økologiske mælk over Storebæltsbroen med 36.000 liter i hver tank, ligesom 12-13 fyldte lastbiler følger efter over broen fyldt med andre færdige mælkeprodukter produceret i Jylland - som skal sælges på Sjælland og i København.

Mælken fra tankvognene bliver efterfølgende bearbejdet på et mejeri i Slagelse og herfra sendt videre til kunderne i bl.a. København.

»Køerne går jo på markerne i Jylland, fordi der ikke er så meget plads til køer på Østerbro,« lyder det fra Bo Svane

Arla er ikke ene om levere mælk til københavnerne, men selskabet er verdens største producent af økologiske produkter og sidder tungt på hele det danske marked.

Hovedparten af Arlas mælk produceres i Vestjylland, Nordjylland og Sønderjylland.

52 pct. af al den økologiske mælk, der sælges i Danmark, bliver solgt øst for Storebælt - 39 pct. drikkes af københavnerne.

Nogle af Knud Østergaard tidligere ministerkolleger, herunder Frode Nør Christensen fra CD, der en periode også var trafikminister under statsminister Poul Schlüter (K), mener, at Knud Østergaard uretmæssigt er blevet gjort til grin for det berømte citat:

»Interviewet med Knud Østergaard varede i 25 minutter, og undervejs kom han med flere eksempler på, hvilke fordele der ville være ved at bygge Storebæltsbroen. Derfor er vi mange, der føler os voldsomt generet af, at han fortsat bliver hængt ud på denne måde,« siger Frode Nør Christensen i dag til Jyllands-Posten.