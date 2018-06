Kommune advarer mod vilde fester på skoler, hvor 14-årige drikker sig fra sans og samling

Ukontrollerede fester med udbredt druk.

Det er, hvad man hos Assens Kommune har valgt at advare kommunens forældre om i et såkaldt appelbrev.

Baggrunden er, at man kan konstatere, at unge via Facebook har inviteret til og holdt "åbne fester" på flere af kommunens skoler i aftentimerne med store mængder efterladte dåser og glasskår til følge.

»Ved den sidste fest i Vissenbjerg mødte vores SSP-leder op. Han måtte tage sig af to 14-årige, der havde drukket sig fra sans og samling,« lyder det bl.a. i brevet, der er skrevet af Lars Kofoed, leder af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune.

Ifølge Lars Kofoed har de enkelte skoler ikke mulighed for at forbyde de unge at opholde sig på deres matrikler efter skoletid.

»Politiet kan heller ikke forbyde de unge at møde op. SSP kan og skal ikke tage ansvaret,« skriver han i brevet.

Derfor håber Lars Kofoed, at forældrene vil skride til handling.

»Tal med jeres barn om, hvad han/hun laver i de lange sommeraftener. Tal med de unge om, at de skal tage sig af hinanden og lade være med at drikke sig så fulde, at de ikke kan styre sig selv, og tal med jeres børn om, at de skal opføre sig ordentligt,« lyder det i en direkte appel til forældrene i brevet, der fortsætter:

»Til de af jer, der har børn på 14-15 år: Overvej, om det er rimeligt og sundt for et barn i 7. – 8. klasse at drikke alkohol.«

I øjeblikket har man kendskab til, at der fredag er planlagt endnu en fest på Glamsbjergskolen, hvor flere hundrede via Facebook allerede har tilkendegivet, at de har i sinde at dukke op.