LIVE: Mette Frederiksen taler på Folkemødet

Poul Nyrup Rasmussen fylder 75 år. Han er stadig fortaler for en social union i Europa. Og så fortryder han ikke et sekund sin håndtering af Dansk Folkeparti i sin tid. I dag fylder mistilliden for meget i udlændingedebatten, mener han.