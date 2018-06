Nøgne frivillige i burka skal skabe debat på Folkemødet

Det er nok de færreste, der forbinder den religiøse beklædningsgenstand burkaen med bare ben og baller.

Ikke desto mindre er det det, som deltagerne ved årets Folkemøde på Bornholm er vidne til. Her går frivillige nemlig rundt i klædestykket - som de er nøgne under - og fremviser hud.

Det skal skabe debat om maskeringsforbuddet, der træder i kraft 1. august, og som blandt andet rammer kvinder, der bærer burka. Det forklarer billedhugger Jens Galschiøt, der står bag kunsthappeningen.

- Jeg håber at få debat og dialog ud af det her og at vise absurditeten i forbuddet – og gøre grin med alle de politikere, der faktisk har brugt en masse tid på at diskutere det her, siger han.

Happeningen hedder ”Fuck for lidt og for meget”. Grunden til, at de burkabærende frivillige er nøgne under klædestykket, er for at sætte politiet i et dilemma, hvis de bliver bedt om at legitimere sig.

- Den eneste måde, man kan legitimere sig på med burka, er ved at vise sit ansigt, så man tager den af og er splitternøgen, forklarer Galschiøt.

- Vi må ikke have for lidt på, men vi må heller ikke have for meget på, så det er for at sætte det lidt på spidsen.

Bornholms Politi oplyser dog til Ritzau, at de ikke vil gribe ind over for de frivillige.

- Burkaforbuddet træder først i kraft 1. august, så vi har selvfølgelig ikke tænkt os at gøre noget ved det. Det er en kulturel happening, siger presseansvarlig Michael Schollert.

22-årige Mia Meinertsen er en af dem, som har gået rundt i burka på Folkemødet. Hun mener, det er en fin måde at vise sin utilfredshed med burkaforbuddet.

- En mindre detalje er, at vi er nøgne inden under. Hvis politiet beder os om at tage den af, bryder vi altså også loven.

- Man må hverken have for meget eller for lidt på. Det er fjollet og symbolpolitik det hele, siger hun.

Hun suppleres af veninden Christina Overgaard på 20 år:

- Det er en rigtig sjov oplevelse at prøve at have burka på. Vi har fået mange positive kommentarer. Det er spændende at være med i.

Folkemødet er en politisk festival, der siden 2011 er blevet afholdt i Allinge på Bornholm. Den finder sted i dagene 14. til 17. juni.