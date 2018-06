Folkemødet venter flere folk end nogensinde før

- Vi bliver flere, end vi nogensinde har været før.

Det siger Winnie Grosbøll (S), som er borgmester i Bornholms Regionkommune, da hun torsdag åbner Folkemødet i Allinge.

Sidste år havde Folkemødet over 100.000 besøgende, 3300 begivenheder og over 1000 arrangører. I år er antallet af arrangementer beskåret til godt 3000.

Hun opfordrer arrangørerne til at dyrke det komplekse og deltagerne til at passe på det knastørre græs og ikke smide cigaretter udenfor de sandbægre, som skal forhindre en brand.

Winnie Grosbøll minder deltagerne om to nylige billeder. Først ser regeringscheferne fra de vestlige landes organisation G7 forundret på USA's mutte præsident Donald Trump.

I det andet billede smiler Donald Trump ved topmødet i Singapore, hvor han trykker den nordkoreanske leder Kim Jong-un i hånden.

- Det var to billeder, der rystede min opfattelse af verden. Sagen om Facebook og Cambridge Analytica rystede vores opfattelse af demokrati og dets urørlighed, siger Winnie Grosbøll.

I den nye verden er argumenter og dialog erstattet af algoritmer og købte data.

- Facebooks algoritmer er et eksempel på, at vore faste forestillinger er i opbrud. For mit eget vedkommende må jeg konstatere at jeg trækker mig den anden vej. Jeg vender mig mod det nære, siger Winnie Grosbøll.

Dilemmaet er, at vi fravælger det komplekse, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved det. Derfor skal vi søge fællesskabet for at tackle problemet, mener han.

- Skulle jeg have et ønske for Folkemødet som institution, så skulle det være, netop at dyrke dette: Kompleksiteten, at sætte mennesker sammen og stille spørgsmål, siger Winnie Grosbøll.

I sit ottende år er Folkemødet ved at finde sin form, mener hun.

- Et kaos af snak, grin, meninger og i år masser af sol, siger Winnie Grosbøll.