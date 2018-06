Nordjysk kommune fraråder badning ved badestrand efter bakteriefund

Personer, der har lyst til at hoppe i bølgen blå, bør undlade at gøre det ved en specifik badestrand ved Hirtshals i Nordjylland.

Hjørring Kommune fraråder nemlig al badning ved Husmoderstranden efter fund af bakterier.

Det oplyser kommunen på Facebook.

»Vi har desværre målt et for højt antal af enterokokker ved Husmoderstranden i Hirtshals og har derfor sat et skilt op med besked om, at badning frarådes på stranden,« lyder det bl.a. fra Hjørring Kommune.

Enterokokker er tarmbakterier, som kan være sygdomsfremkaldende og give alvorlige infektioner.

Enterokokker Enterokokker er en naturlig del af tarmfloraen, men kan give urinvejsinfektioner og alvorlige infektioner som hjerteklapbetændelse og andre former for blodforgiftning, især blandt ældre patienter med disponerende faktorer Kilde: Statens Serum Institut

»Vi har en formodning om, at forureningen er meget lokalt, og vi har udtaget en ny prøve i dag onsdag, som vi får svar på fredag,« lyder det endvidere fra kommunen.

I samarbejde med Hjørring Vandselskab arbejder Hjørring Kommune på at finde årsagen til forureningen af badevandet.

»Hvis resultaterne af prøven overholder kvalitetskravene, hejser vi badevandsflaget og fjerner skiltene igen,« påpeger kommunen på Facebook.

Tidligere på måneden blev der også indført midlertidigt badeforbud ved fire strande i Greve Kommune.

Her skyldtes forbuddet et udslip af urenset spildevand fra et nærliggende renseanlæg.