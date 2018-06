Graverende fejl i støjrapport fra Vejdirektoratet

En rapport om støjplagede boliger i Danmark indeholder fejl, som giver et helt forkert billede af, hvordan støj fra statens motorveje plager borgerne i landets fem regioner.

Vejdirektoratet står bag rapporten, som har været sendt til høring hos blandt andet landets kommuner og regioner i foråret, hvori det fremgår, at statens veje, primært motorveje, påfører et stærkt stigende antal borgere i Jylland støjplager over den vejledende støjgrænse på 58 decibel, mens der er langt færre støjplagede borgere i hovedstadsområdet. I Jylland er antallet af støjplagede boliger steget 50 pct. til 55.000 fra 2012 til 2017, mens antallet af støjplagede boliger i Region Hovedstaden er faldet 44 pct. i samme periode, fremgår det af rapporten.

Men det er ikke korrekt, for rapportens tal er forkerte, lyder det nu fra Vejdirektoratet, hvor man forklarer miseren med, at der ved udarbejdelsen af rapporten er sket sammentællingsfejl, så antallet af støjbelastede boliger opgjort på regioner ikke er korrekt.

Vejdirektoratet beklager

»Vi er ærgerlige over fejlen og beklager meget, at der er en tabel med forkerte tal i rapporten. Vi har interne kvalitetssikringskontroller, men her er den smuttet, og det giver naturligvis anledning til overvejelser,« siger Helga Theil Thomsen, planlægningsdirektør i Vejdirektoratet.

I virkeligheden er der kun sket en mindre stigning i antallet af støjplagede boliger i de tre jyske regioner, nemlig en stigning på 1.000 og ikke 20.000 som angivet i den fejlbehæftede rapport. Omvendt er det reelle fald i antallet af støjbelastede boliger i Region Hovedstaden og Region Sjælland væsentlig mindre end angivet i rapporten med fejl. Faldet i hovedstadsområdet er kun på 13 pct. mod 44 pct. i den fejlbehæftede rapport. Vejdirektoratet har offentliggjort et såkaldt rettelsesblad om fejlen på sin hjemmeside og orienteret trafikminister Ole Birk Olesen (LA) om fejlen, ligesom fejlen vil blive rettet i den endelige rapport. Den rapport, som har været i høring, er et udkast til endelig rapport.



Det samlede antal støjplagede boliger i Danmark i 2017 – 106.000 – er dog opgjort korrekt, oplyser Vejdirektoratet. Jyllands-Posten bragte den 12. maj to artikler på baggrund af de fejlagtige tal.