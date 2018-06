Slæbt efter sejlbåd i flere timer: Mand nåede at gribe fat i snor, da han faldt over bord

Fredag aften var en mand så uheldig at falde over bord på en tur i sin sejlbåd i Ringkøbing Fjord. Situationen blev kritisk, da manden sejlede alene.

Han nåede dog at gribe fast i en snor, som hang efter båden, og som var placeret netop i tilfælde af, at nogen skulle falde i. Det oplyser redningsmand ved redningsstationen i Hvide Sande, Per Jensen.

Det lykkedes ikke for manden at hive sig selv om bord igen, før hans sejlbåd gik på grund. Det skete dog først kl. 01.30 natten til lørdag, og den uheldige mand var dermed blevet trukket bag båden i flere timer.

Forkommen og træt ringede han til sin søn og bad om hjælp til at blive fundet, da han ikke selv kendte sin position.

Sønnen fik hurtigt iværksat en eftersøgning, og manden blev senere fundet sydøst for Hvide Sande.

Ifølge Per Jensen havde han det efter omstændighederne godt, men man valgte alligevel at flyve ham til tjek på Skejby Sygehus for en sikkerheds skyld.