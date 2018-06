Ny app giver dig lægen med i lommen

Det kan være slut med at vente i lange telefonkøer for at få fat på lægen.

En ny app, der kaldes Min Læge, skal forkorte telefonkøen og bringe patienter tættere på lægen.

I app'en, der ventes lanceret i december, får patienter blandt andet mulighed for at se egne sundhedsoplysninger, aktuelle henvisninger og vaccinationer samt fremtidige lægetider.

App'en er en del af sundhedsdataudspillet, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fremlagde fredag.

Christian Freitag, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som er med til at finansiere og udvikle app'en, mener, at den øger overskueligheden for både læger og patienter.

- Vi læger får en lettere adgang til vores patienter. Vi får mulighed for at sende nogle meddelelser til vores patienter meget mere simpelt end i dag, hvis vi skal sidde og skrive mails til 2000 patienter, siger han.

Det kan eksempelvis være informationer om lukketider, ferier og ændringer i klinikken.

I app'en bliver der også mulighed for at få e-konsultationer med lægen.

Ifølge Christian Freitag er der en risiko for, at der opstår et A-hold og et B-hold, hvis telefoniske henvendelser prioriteres højere end e-konsultationer.

- Det skal vi i hvert fald være bevidste om, at der ikke må komme, siger han.

Fra december skal app'en have de samme funktioner og oplysninger, som man finder på de fleste praktiserende lægers hjemmesider i dag.

I 2019 bliver det efter planen også muligt for forældre at se deres børns vaccinationer samt at give fuldmagt til andre.

Organisationen Danske Patienter er imponeret over den kommende app, der dækker alle 3400 praktiserende læger.

- Vi er meget positive over for, at man via en app kan komme i kontakt med almen praksis og få overblik over, hvad der er aftalt, siger direktør Morten Freil.

- Et af de store problemer i borgernes kontakt med almen praksis er tilgængelighed. At man skal ringe i arbejdstiden, og at det kan være svært at komme til gennem telefonen. Derfor ved vi også, at nogle går for længe med deres symptomer, inden de går til læge.

Det kan app'en ændre på, mener han.

- Der er ingen tvivl om, at den digitale udvikling kan øge kvaliteten for en række borgere. At nogle borgere ikke er med på den digitale udvikling skal selvfølgelig ikke bremse, at vi udnytter mulighederne for resten, siger Morten Freil.

Det eneste, Danske Patienter efterlyser ved Min Læge, er en mulighed for, at der på sigt også kan tilføjes kommunale tilbud og tilbud fra patientforeninger.

Selv om app'en lanceres, kan man fortsat kontakte lægen telefonisk.