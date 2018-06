Justitsministeren: Tibetkommissionen bliver genåbnet

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bekræftede torsdag, at han agter at nedsætte en ny Tibetkommission.

Det sker efter afsløringer af, at dokumenter fra Udenrigsministeriet aldrig blev udleveret til Tibetkommissionen, ligesom der har vist sig at være et politisk flertal i Folketinget for at genåbne undersøgelseskommissionen.

»Det er vigtigt for mig, at vi får afklaret den tvivl, der er opstået i forlængelse af Tibetkommissionens beretning. I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er blevet sat spørgsmål ved kommissionens adgang til e-mails og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med. Derfor vil regeringen nedsætte Tibetkommissionen igen, så vi kan få skabt klarhed,« udtaler han i en pressemeddelelse.



Samtidig har Justitsministeriet torsdag orienteret Folketinget om et fund af mailarkiver, som Rigspolitiet har gjort i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol.

Programmet Orientering på DR's P1 har påvist, at kommissionen ikke fik en lang række e-mail fra politiet og Udenrigsministeriet. Forklaringen lød, at afgåede embedsmænd og ministre automatisk får slettet deres e-mail, 30 dage efter at de er fratrådt.



Men tre forskellige systemer kan finde slettede e-mail frem, og Justitsministeriet fandt mails til Tibetkommissionen fra embedsmænd og ministre ved brug af backupsystemet.

Modsat bad Udenrigsministeriet blot embedsmænd, som stadig var ansat, om at gennemse e-mails.

Ved et såkaldt doorstep understregede justitsministeren, at den nye kommission vil få den fornødne it-ekspertbistand, så alle nødvendige dokumenter kan blive fundet frem.

»Der kan ikke findes to holdninger om, at denne her sag skal afdækkes. Det er selvfølgelig noget rod og utilfredsstillende, at der nu to gange er kommet nye ting frem,« sagde han.

Da Tibetkommissionen den 18. december fremlagde sin rapport, kunne det ikke konkluderes, at ledende chefer i Københavns Politi skulle have været bekendt med ordrer om at stoppe fredelige demonstrationer under et kinesisk statsbesøg i 2012. I stedet måtte rapporten nøjes med at konkludere, at to mellemledere i Københavns Politi havde et disciplinært ansvar i sagen.



Undersøgelseskommissionen blev nedsat den 23. december 2015. Kommissionens opgave var at undersøge og redegøre for politiets handlinger over for personer under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014 samt det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra Folketinget om politiets handlinger ved de pågældende besøg.

