Dansk statsborger poserede med afhuggede hoveder – nu vil han hjem til Danmark

Mens politikere diskuterer muligheden for at fratage terrorsympatisører og syrienfarere deres danske statsborgerskab er endnu en dilemmafyldt sag dukket op.



I det krigshærgede Syrien sidder den terrorsigtede 29-årige danske statsborger Jacob El-Ali og ønsker at komme til Danmark for at få en »fair rettergang«.

Han blev i 2014 sigtet in absentia og efterlyst, efter at han på Facebook havde publiceret billeder af sig selv, hvor han bevæbnet med pistol og håndgranat poserede med afhuggede hoveder og blodige, hovedløse lig i den syriske by Raqqa, efter at terrorgruppen Islamisk Stat (IS) havde halshugget flere hundrede fanger. På et bælte på hans bryst stod »Islamisk Stat for Irak og Levanten«.



Det er lidt bizart, at en dansk statsborger er efterlyst, men står og tikker de tyrkiske myndigheder om at blive anholdt. Mette Grith Stage, advokat og forsvarer for Jacob El-Ali Det er lidt bizart, at en dansk statsborger er efterlyst, men står og tikker de tyrkiske myndigheder om at blive anholdt.

Sigtelserne mod ham går på overtrædelse af straffelovens § 114 om terrorisme ved at have tilsluttet sig og kæmpet for IS, for at billige terrorhandlinger og for at forsøge at rekruttere mindst én anden dansker til IS.

I et interview med Radio 24syv hævder han, at han har fortrudt, og beder om Danmarks hjælp til at komme hjem fra Syrien via Tyrkiet.

»Jeg har talt med de danske myndigheder om at vende hjem; jeg har ringet til det danske politi. Jeg har talt med min advokat om det; jeg har ringet til den danske ambassade, og der er ikke rigtigt nogen, der vil hjælpe. Det, de rent faktisk siger til os, er, at vi bare skal blive hernede og dø,« siger han til Raadio 24syv.



»Lidt bizart«

Problemet er, at Jacob El-Ali har mistet sit pas og derfor ikke selv kan rejse hertil. Nu vil han gerne anholdes i Tyrkiet, så han kan blive sendt til Danmark, men til trods for, at der hænger en international arrestordre over hans hoved, skal tyrkisk politi have afvist ham og sendt ham retur til Syrien.



»Det er lidt bizart, at en dansk statsborger er efterlyst, men står og tigger de tyrkiske myndigheder om at blive anholdt, « siger hans forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

Kendt forsvarsadvokat beskylder politikere for ren populisme: Også syrienkrigere har rettigheder Flere politikere mener, at Danmark skal lade ham blive i Tyrkiet.

Hun finder det »bekymrende«, at danske myndigheder og politikere tilsyneladende hellere vil lade en terrorsigtet være på fri fod i Syrien end sat for en dommer i Danmark. I september sidste år bad hun Københavns Politi om at tage kontakt til en navngiven tyrkisk efterretningsofficer for at drøfte en anholdelse og udlevering, men nogle dage senere afslog politiet i en mail med beskeden om, at »det ikke er en opgave, der varetages af politi og anklagemyndighed«. I stedet skulle Jacob El-Ali henvende sig på den danske ambassade i Ankara eller konsulatet i Istanbul på helt almindelig vis, lød beskeden.

Det får Mette Grith Stage til at kritisere politiet for at være uvillige til at hjælpe med at løse den spektakulære sag.

»Vi ønsker, at de danske myndigheder skal sørge for, at de tyrkiske myndigheder vågner op og anholder ham. Alternativt kunne man udstede et nyt pas til ham, men det er næppe muligt at få ind til ham i Syrien, hvor intet fungerer,« siger hun.

Mange vil sikkert sige, at din klient ligger som han har redt; at han har fravalgt Danmark og dermed også sine rettigheder ved at tage til Syrien. Hvad er dit svar til dem?

»At det ikke er sådan, det fungerer. Han er stadig dansk statsborger, og hvis han har gjort noget forkert, så må han komme hjem til Danmark og blive stillet til ansvar for det og tage straffen.«

Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen, så det har ikke været muligt at få svar på kritikken fra forsvareren. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Syrienkriger skød til måls

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser dog – uden at forholde sig til den konkrete sag – at man generelt forsøger at hjælpe alle danske statsborgere, der måtte henvende sig med problemer på danske ambassader eller konsulater i udlandet.

Sagen om Jacob El-Ali er den anden af sin art på kort tid. På Christiansborg har der rejst sig en politisk debat om, hvorvidt Danmark helt ekstraordinært skal lade udrejste syrienfarere blive hvor de er i stedet for at få dem udleveret til retsforfølgelse i Danmark.

En 26-årig dansk statsborger optrådte i 2013 i en video fra Salafistgruppen Kaldet til Islams propagandavideo. Den 26-årige vil ligesom den 29-årige gerne til Danamrk. Screendump fra video på nettet

I sidste uge kom det frem, at en 26-årig dansk statsborger og syrienkriger, der i øjeblikket sidder fængslet i Tyrkiet, gerne vil tilbage. Han blev i 2014 sigtet in absentia i en sagen om en video, hvor han sammen andre militante islamister skød til måls efter billeder af bl.a. islamkritikeren Lars Hedegaard, tidl. statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og den konservative politiker Naser Khader.

Netop Naser Khader og tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) mener ikke, at Danmark skal gøre noget ekstraordinært for at få den 26-årige hertil.

»Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal bruge ressourcer på at hente en landsforræder og udsætte os selv for en risiko for fremtidige terrorangreb,« skriver Khader i et debatindlæg torsdag, hvor han opfordrer til at tage det danske statsborgerskab fra den 26-årige.

Blog: Jihadister og landsforrædere er ikke værdige til at være danskere

Men ifølge lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Henning Bang Fuglsang Madsen, er det ønske urealistisk, da det er i strid med både EU-retten og Statsløsekonventionen, som Danmark har tiltrådt.

»I virkelighedens verden har det ikke gang på jord. Det vil kræve, at man tilsidesætter konventionerne,« siger han.