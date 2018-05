Mandag er en forfærdelig dag for andefarmeren Martin Daasbjerg fra Vinderup i Vestjylland.

Fredag fandt fødevarerstyrelsen ved en rutineundersøgelse tilfælde af fugleinfluenza blandt hans andebesætning, og mandag må de derfor lade livet.

Fødevarestyrelsen ved endnu ikke, hvordan ænderne er blevet smittet, men Martin Daasbjerg er ikke i tvivl. Det er mågerne der er skyld i, at han nu må sige farvel til 11.000 ællinger og 9.000 slagteklare ænder. Det skriver DR.

»Jeg er helt sikker på, at det kommer fra mågers klatter eller angreb. Det oplever vi hver eneste dag. Vi prøver at gøre meget for at holde mågerne væk. Det er en yderst svær sag at gennemføre. Problemet i Danmark er, at mågen er totaltfredet. Vi har et dygtigt hold af jægere og en reguleringstilladelse, der gør, at vi må skyde et vist antal måger, men det har åbenbart ikke hjulpet fuldt ud,« siger han til DR.

Martin Daasbjerg fortæller, at han benytter sig af både advarselsskud, fugleskræmsler og teknologi for at holde mågerne væk. Det er dog ikke nok, og derfor ønsker han sig en tilladelse til at affyre fyrværkeri eller flyve med droner over farmen.

Men han fortæller, at det kan være meget indviklet at få en sådan tilladelse, fordi ansøgniner ofte bliver blokeret af embedsfolk og politiske styrelser.

Den type fugleinfluenza, som Martin Daasbjergs ænder er smittet med, er af typen H5 og er såkaldt lavpatogen virus. Det betyder at fuglene ikke umiddelbart dør af den, men at den stadig er meget smitsom. Hvis den muterer og bliver højpatogen, så har den en dødelighed på 100 procent.

»Fugleinfluenza smitter ved dråbeinfektion. Jo tættere man er sammen, jo større er risikoen for smitte. Fjerkræene går meget tæt sammen, og derfor er der løbende en stor risiko for, at smitten går gennem hele besætningen,« forklarede souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, til Ritzau i forbindelse med fundet.

Derfor troppede Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen mandag op på andefarmen i Vinderup for at aflive samtlige 20.000 ænder ved at gasse dem med kuldioxid.

Det er hurtigere og mere effektivt at gasse ænderne end at aflive dem enkeltvis med en sprøjte. Fødevarestyrelsen håber på at blive færdige mandag, men det er muligt, at de er nødt til at fortsætte med aflivning tirsdag.

Selvom Martin Daasbjerg er ked af det, forstår han godt, at Fødevarestyrelsen er nødt til at slå hårdt ned, når de opdager tilfælde af fugleinfluenza. Alternativet er, at virussen spreder sig, og at mange flere ænder må lade livet.

Foruden mandagens aflivning bliver der også oprettet en zone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om Martin Daasbjergs farm.