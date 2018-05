Gymnasieelever: Vi er ikke en generation af pjækkerøve

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil sætte ind over for fraværet i de danske gymnasier, som ministeren mener er "skredet".

Men det er en misforståelse, at danske gymnasielevers fravær fra undervisningen er rent pjæk. Det mener formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani.

- Vi køber slet ikke ministerens præmis om, at unge skulle være dovne og være nogle pjækkerøve. Tværtimod er vi enormt pligtopfyldende, måske endda for pligtopfyldende, for vi ser allerede nu elever, der møder syge op i skole. Desværre, siger han.

Minister vil stoppe pjækkeri i gymnasiet med registrering og kontrol

Ministeren fremlægger mandag en række initiativer, der skal komme fraværet til livs, skriver Jyllands-Posten.

Initiativerne går ud på, at gymnasier skal registrere fravær ensartet, sætte et mål for hvor meget elevernes fravær skal nedbringes, og fraværet skal offentliggøres på gymnasiernes hjemmesider.

Samtidig vil ministeren på skrift indskærpe gymnasierne, at de som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 procent, og at gymnasierne har mulighed for at fratage elever SU.

Ministerens fokus på at få fraværstallet ned er dog for snævert, hvis man spørger Jens Philip Yazdani.

Silas fik nej til eksamen: »På sin vis er der måske lidt tale om dovenskab« Undervisningsminister Merete Riisager indleder angreb på gymnasieelevers fravær og pjæk, som hun mener er alt for højt.

- Vi mener, at det er en forfejlet tilgang til hele fraværspolitikken, fordi ministeren fokuserer så ensidigt på et tal. Frem for at fokusere på de årsager og de forhold, der ligger bag det, og om man kan være med til at se, om man kan udbedre nogle af dem, siger han.

Han nævner, at der kan være helt reelle grunde til, at elever bliver væk, hvis de eksempelvis er syge eller stressede.

- Det er mit helt klare indtryk, at der er ikke er ret mange, der bliver væk, fordi de pjækker og alt muligt andet. Derfor skal man kigge bredere og mere helhedsorienteret på det, siger han.