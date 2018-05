Minister vil stoppe pjækkeri i gymnasiet med registrering og kontrol

Fem konkrete initiativer skal stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær, der kan gå ud over deres karakterer.

Initiativerne kommer fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), og de skal forpligte alle gymnasier til mere målrettet at sætte ind over for fraværet.

»Der er et alt for højt fravær på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes,« siger Merete Riisager.

Konkret vil ministeren administrativt fra næste skoleår gennemføre, at alle gymnasier ensartet registrerer, når eleverne ikke kommer til timerne.

Hvert enkelt gymnasium skal desuden obligatorisk sætte et mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes, og fraværet skal offentliggøres på gymnasiernes hjemmesider.

Ministeren vil også skærpe ministeriets tilsyn med gymnasiernes håndtering af fraværet.

Endelig vil hun udsende et brev, hvori hun understreger, at et gymnasium som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 pct. Heri vil hun også indskærpe muligheden for at fratage eleven SU.

Merete Riisager understreger, at grænsen »langtfra« betyder, at det generelt er acceptabelt at have et fravær på 15 pct.

Ifølge en stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet er det gennemsnitlige fravær i det almene gymnasium ca. 15 pct. på hf, og ca. 9 pct. i de ældste årgange på stx. En analyse fra Roskilde Gymnasium viser, at eleverne får lavere karakterer i takt med, at fraværet stiger.

Danske Gymnasier bakker op om ministerens intention. Samtidig understreger organisationens formand, Birgitte Vedersø, at initiativerne ikke må blive et »administrativt monster«, samt at der i gymnasiet stadig skal være plads til unge med sundhedsmæssige eller sociale problemer.

»Det er helt berettiget at have et politisk ønske om at nedbringe fraværet. Det er et ønske, som vi deler, og det har skolerne i forvejen stor opmærksomhed på,« siger hun.

Jens Philip Yazdani, formand for elevernes organisation, DGS, er mere kritisk over for den skrappere håndtering af fravær:

»Det er en forkert måde. Der lægges meget op til, at man skal kigge på fraværsprocenter og måltal i stedet for at forstå, hvad der ligger bag dem.«