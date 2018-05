Manglende ministerbesøg undrer borgmester: Vores problem med nye elmaster er åbenbart for langt væk fra København

Et bredt flertal i Folketinget står bag et nyt byggeprojekt til cirka otte milliarder kroner, som skal transportere strøm til og fra England, men for at projektet kan blive en realitet, skal der først opføres 500 nye master over en strækning på 170 km i Syd- og Vestjylland.

Danmark har ellers sat syv milliarder kroner af til at erstatte højspændingsledninger med jordkabler af æstetiske grunde.

Ifølge Energinet – som står bag projektet – bliver projektet for dyrt, hvis kablerne skal i jorden.

Fremtidens energiforsyning: Skal vestjyder have deres fremtid spoleret, så store energiselskaber kan tjene milliarder? For 10 år siden vandt vestjyderne kampen mod store højspændingsledninger, som skulle i jorden. Nu skal 170 km ledning alligevel hænges op i luften.

Det nye milliardprojekt er ikke faldet i god jord i flere jyske kommuner, hvor de nye master skal opføres.

Seks borgmestre fra henholdsvis Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern er derfor gået sammen og har inviteret politikerne på Christiansborg til en inspektionstur i de følsomme naturområder, hvor Energinet planlægger at opføre de nye 400 kV-luftledninger.

Arrangementet, som finder sted mandag fra 12:30 til 14:30, har dog ikke fået mange politikere på Christiansborg, heriblandt energiminister Lars Chr. Lilleholt (V), til at planlægge at tage turen fra København til Vestjylland for at deltage i mødet.

Heller ikke energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) lader til at komme til mødet, og det ærgrer hans partifælle Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

»Jeg synes, at det er meget problematisk, at det er så svært at få dem til at komme. Vi prøver at komme i dialog med vores folketingspolitikere, og så er der fire, som har tid til at møde op, når vi inviterer meget bredt. Vi må notere os følgende: der er åbenbart ikke den store velvilje til at komme ud i landet for at se på så store og væsentlige ting, som betyder rigtig meget for os, der bor her, men det er langt væk fra København åbenbart,« siger han.

Kommer energiministeren slet ikke?

»Hvis bare jeg vidste det. Den sidste melding, jeg har fået fra hans sekretær i fredags var, at han gerne vil deltage, men at han havde svært ved at få kalenderen til at passe, så han kunne muligvis komme sidst på eftermiddagen i stedet for,« siger han og fortsætter:

»Men det arrangement, som vi har planlagt og inviteret både ham, Energi, Forsynings- og Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget og Udvalg for Landdistrikter, det kan han jo åbenbart ikke deltage i,« fortæller Jesper Frost Rasmussen.

De fire landspolitikere, som har sagt ja til at deltage, er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), som også er folketingskandidat ved næste valg for Venstre i Esbjerg, folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S), Henning Hyllested (EL), Anni Mathiesen (V) og Søren Egge Rasmussen (EL).

I en mail til Jyllands-Posten søndag aften forklarer energiminister Lars Chr. Lilleholt, hvorfor han må melde afbud til mødet:

»Jeg er glad for invitationen til at komme til Varde, men min kalender var desværre allerede fuld. Jeg har givet borgmestrene besked om, at jeg meget gerne vil mødes med dem, for jeg er meget optaget af den her sag, og jeg vil gerne vil lytte til de lokale bekymringer.«