Nye optagelseskrav: Nu kan du blive jægersoldat uden at have militær erfaring

Drømmer du om at blive en del af Jægerkorpset, men har du ingen militær erfaring i bagagen? Så er der stadig håb for, at du kan blive en del af specialstyrken, der er kendt for at »træde til, hvor ingen andre kan«.

Som noget nyt er det nemlig muligt for enhver at blive jægersoldat uden først at have været i forsvaret - hvis du vel at mærke kan klare de fysiske krav.

Adgangskrav Udannelse: Skal have bestået folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og matematik. Helbred: Udover forsvarets basis helbredskrav, skal man som ansøger også opfylde uddannelsens særlige helbredskrav. Øvrige: Du skal være mindst 21 år ved uddannelsesstart, være dansk statsborger, kunne sikkerhedsgodkendes til "yderst hemmeilig" samt kunne erhverve kørekort. Kilde: Forsvaret

Årsagen til de nye optagelseskrav skal findes i, at man har valgt at slå jæger- og frømandsuddannelsen sammen, således at aspiranterne fra de to specialstyrker følges ad igennem uddannelsen.

»Aspiranter, der kommer til korpsene uden en militær baggrund, har længe bevist deres værd i Frømandskorpset, så vi har ingen bekymring i forhold til også at lade dem søge ind hos Jægerkorpset,« forklarer chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter H. Boysen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Samtidig vil vi få et større rekrutteringsgrundlag, hvorfra vi kan finde egnede jægersoldater og dermed forhåbentligt øge optaget.«

Forsvaret skal have flere specialstyrker: Uddannelser til jægersoldat og frømand skal slås sammen

Selvom man nu kan søge ind som jægersoldat "direkte fra gaden" uden at have nogen militær erfaring, kræver det dog, at man kan bestå en såkaldt afprøvning.

Afprøvningen består af flere selektioner herunder fysiske tests, helbredsundersøgelse og interview med en psykolog - som alle skal gennemføres, før man kan rykke videre til næste selektion.

Viser det sig efter afprøvningen, at man har potentiale til at blive jægersoldat, skal man gennemføre en seks ugers basisuddannelse, hvorefter man vurderes at være på omgangshøjde med de aspiranter, som har en militær baggrund.

Entreprenør fik igen og igen stjålet diesel: Men så hyrede han en jægersoldat Tyveri fra byggepladser er et problem i hele landet. På en byggeplads uden for Næstved gik det helt galt.

En af ambitionerne med at slå uddannelserne til Jægerkorpset og Frømandskorpset sammen er, at man årligt vil kunne uddanne 15-20 nye specialoperationssoldater, har forsvarsmediet Olfi.dk tidligere oplyst.

Ifølge mediet har man yderligere gjort det muligt at øge operatørstyrken med yderligere ca. 30 personer i alt over de næste to-tre år.

Formålet med at få uddannelserne under samme paraply er ifølge Olfi.dk, at uddannelserne skal gøres kortere og billigere og dermed gøre det muligt at få flere soldater igennem.

Tidligere har det taget ca. 57 uger at blive uddannet eksempelvis jægersoldat.

Fremover forventes det kun at vare 41 uger, hvilket bl.a. skyldes, at man vil gøre brug af "sidemandsoplæring", hvor erfarne soldater oplærer og træner de nye - også efter selve grunduddannelsen er overstået.