Koalitionen er på plads efter valg i Grønland

I Grønland er en koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai faldet på plads.

Det har Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, fra Siumut fredag eftermiddag løftet sløret for på et pressemøde, skriver KNR.

Der er tale om et helt snævert flertal på ét mandat efter valget for over en uge siden, hvor Siumut blev det største parti.

Nogle af de hedeste emner under valgkampen var fiskekvoter, social ulighed, økonomi, lufthavne og løsrivelse fra Danmark. Spørgsmålet om løsrivelse er et emne, der har vakt stor genklang herhjemme, og den nye koalitionsregering er en pro-selvstændighedsregering.

Siumut havde også mulighed for at danne regering med IA, men de forhandlinger blev altså ikke til noget. Det skyldes uenigheder om fiskeriloven, som var hele grunden til, at valget i første omgang blev udskrevet før tid.

Heller ikke det borgerlig-liberale Demokraterne, der sejrede stort ved valget, er kommet med i koalitionen. Partiet havde bl.a. som mærkesag at sænke skatten og selskabsskatten.

Koalitionen sidder på 16 mandater ud af de 31 i det grønlandske landsting. Således består opposition af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Samarbejdspartiet, der tilsammen har 15 mandater.

De fire partier i den nye koalition har endnu ikke fastslået, hvem der skal sidde på hvilke poster.