Se kortet: Her kommer det flydende atomkraftværk forbi

Hvis man har tålmodigheden og heldet med sig, er der de kommende dage mulighed for at fange et glimt af verdens første flydende atomkraftværk.

Det russiske udstyrsstykke Akademik Lomonosov befinder sig i skrivende stund øst for Rønne i Østersøen og skal frem mod søndag gennem dansk farvand. Med den nuværende hastighed på 5-6 knob forventer forsvaret, at kraftværket vil passere Rødby mellem kl. 7 og kl. 11 fredag formiddag.

Mellem kl. 15.45 fredag eftermiddag og kl. 20.30 fredag aften ventes kraftværket at sejle forbi Storebæltsbroen. Hvis prammen sejler bare få knob hurtigere eller langsommere, kan det forskyde tidspunkterne med flere timer.

Den rustrøde pram, der måler 144 meter i længden og vejer 21.500 tons, forlod Sankt Petersborg den 28. april. Det flydende kraftværk kan ikke sejle ved egen kraft og bliver derfor bugseret forbi Bornholm og op gennem Storebælt på sin rejse mod Murmansk og videre derfra Sibirien, hvor det i sidste ende skal levere energi til området omkring byen Pevek.

Hele herligheden ventes at nå frem til Murmansk den 22. maj.

Der er ingen strålingsfare forbundet med mastodontens færd gennem dansk farvand, da kraftværket først får fyldt nukleart brændsel fyldt på, når det når Murmansk. Således er det helt virkningsløst og ufarligt, har beredskabsstyrelsen tidligere forsikret.

Akademik Lomonosov nåede ind i dansk farvand torsdag morgen. Fredag aften passerer det flydende atomkraftværk gennem Storebælt nordpå. Foto: Christian Åslund, Greenpeace

Forsvaret i Danmark overvåger rutinemæssigt sejladsen. Værnsfælles Forsvarskommando oplyser til Jyllands-Posten, at der kan være store udsving i tidsplanen. Hvis kraftværket rejser blot få knob langsommere eller hurtigere end på nuværende tidspunkt, kan det forskyde rejsen med flere timer.

I skrivende stund gælder følgende cirkatidspunkter for Akademik Lomonosovs rute:

