Tre heste er døde af hesteherpes på Fyn

Tre heste er i løbet af de seneste uger døde af hesteherpes på Fyn.

Den smitsomme virus blev konstateret i en rideklub i Odense efter et stævne på Fyn i april, og siden har man opdaget mindst 15 smittede heste, skriver TV 2 Fyn.

Hesteherpes, der ikke er smitsomt for mennesker, kan forårsage luftvejslidelser og lammelser hos heste og være farligt for drægtige hopper. Sygdommen begynder som regel med luftvejsinfektion med feber og hoste. Ved flere af de fynske tilfælde har sygdommen vist sig ved neurologiske symptomer, som i værste fald kan resultere i, at man må aflive dyret.

»I langt de fleste tilfælde er det harmløst, men voksne heste, der får neurologiske symptomer med slinger på bagpartiet, kan man risikere lægger sig ned uden at komme op igen, ligesom det kan føre til aborter eller meget svage føl hos hopperne,har dyrlæge Louise Husted fra Højgård Hestehospital forklaret til TV2 /Fyn.

Ifølge Dansk Ride Forbund, der holder øje med udbruddet, smitter hesteherpes primært som dråbeinfektion fra luftvejene og andre legemsvæsker samt ved direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, fodtøj, foder, hesteudstyr og trailere.

Derfor skal syge heste så vidt muligt isoleres i staldene.

Man kan vaccinere mod hestevirus, men vaccinationen dækker ikke optimalt mod hestevirus 1, som den virus, der aktuelt er i udbrud.

Forbundet opfordrer til, at man overvåger sine hestes velbefindende og holder øje med deres temperatur for at opdage sygdommen og forebygge spredning af smitten. Ved temperaturer fra 38,3 grader og opefter, bør man kontakte en dyrlæge og få stillet en diagnose, lyder opfordringen.

I Danmark er der ingen anmeldepligt om hesteherpes til Fødevarestyrelsen, der derfor ikke overvåger udbredelsen.