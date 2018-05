Greenpeace og Søværnet følger russisk atomkraftværk gennem dansk farvand

Miljøorganisationen Greenpeace følger nøje med fra sidelinjen, mens verdens første flydende atomkraftværk, det russiske Akademik Lomonosov, slæbes gennem dansk farvand på vej mod Murmansk.

Den 144 meter lange mastodont nåede Danmark tidligt torsdag morgen. I øjeblikket befinder kraftværket, som bugseres af to slæbebåde og et eskortefartøj, sig i Østersøen vest for Bornholm.

Greenpeace-skibet Beluga II har nu sluttet sig til konvojen som en fredelig protest - ikke mod selve transporten, men mod at Akademik Lomonosov vil bringe risikoen for en atomkatastrofe op i de barske arktiske og østsibiriske farvande.

Verdens første flydende atomkraftværk passerer Danmark

»Det er ikke rimeligt, at russerne kører løs med det her, uden at have givet de lande, som er påvirket, fuld indsigt i risikoen,« siger Greenpeaces klima- og energirådgiver Tarjei Haaland.

Også Forsvaret holder øje med den alsidige transport. Et af Søværnets patruljefartøjer følger rutinemæssigt atomkraftværkets færd gennem Østersøen og Storebælt.

Greenpeace-skibet Beluga II er stødt til atomkraft-konvojen i Østersøen i fredelig protest. Banneret lyder: »Flydende atomkraftværk? Seriøst?«. Foto: Christian Åslund, Greenpeace

Det flydende atomkraftværk slæbes ud af havn i Sankt Petersborg den 28. april. Næste stop er Murmansk, hvor atombrændslet fyldes på til næste år, inden turen går videre til Sibirien. Foto: Dmitri Lovetsky

Der er ingen særlig risiko ved selve transporten. Beredskabsstyrelsen har forsikret om, at kraftværket er »helt virkningsløst og ufarligt,« da det først får nukleart brændsel om bord i Murmansk. Der er således ingen strålingsfare eller fare for udslip, lyder det.

Alligevel er Greenpeace stærkt kritisk over for konceptet om en flydende atomreaktor, som miljøorganisationen kalder en »nuclear Titanic«.

Hvis det støder på land, risikerer man radioaktivt udslip, og det er en trussel mod det arktiske miljø Tarjei Haaland, Greenpeace Hvis det støder på land, risikerer man radioaktivt udslip, og det er en trussel mod det arktiske miljø

Greenpeace peger eksempelvis på, at prammen skal placeres i et kystnært område, at den ikke kan manøvrere ved egen kraft og at det statslige russiske atomagentur Rosatom har ambitioner om at masseproducere kraftværkerne og eksportere dem til flere lande. Ifølge russiske medier har 15 lande herunder Kina, Algeriet og Indonesien, vist interesse for de flydende atomkraftværker.

»Det skal placeres i et meget isfyldt farvand eller kyst område. Ved en storm eller tsunami er atomkraftværket ekstremt følsomt over for vind og vejr, fordi det er så fladbundet. Hvis det støder på land, risikerer man radioaktivt udslip, og det er en trussel mod det arktiske miljø og de mennesker, der bor i området,« siger Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Han er desuden foruroliget over, at atomkraftværket i bund og grund er en pram uden egen motor, som derfor er afhængig af slæbebåde for at kunne navigere.

"Akademik Lomonosov", som det russiske kraftværket hedder, er ganske ufarligt, da det endnu ikke har nukleart brændsel om bord, oplyser Beredskabsstyrelsen. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Greenpeace opfordrer derfor Rusland til at droppe planerne helt. Eller i det mindste udvise fuld gennemsigtigthed og uarbejde en arktisk VVM-undersøgelse.

Desuden vil Greenpeace have undersøgt, om det overhovedet er lovligt at drive atomkraftværker til havs, da det ifølge London-konventionen er forbudt at dumpe radioaktive stoffer i havene.

Ydermere er organisationen bekymret for, at Rosatom vil lagre det brugte atombrændsel på det flydende kraftværk i op til 12 år, hvorefter Akademik Lomonosov atter skal slæbes tilbage til Murmansk til eftersyn.

Oprindeligt var planen, at den første "tankfuld" atombrændslen skulle fyldes på allerede inden rejsen gennem de danske farvande, men det blev droppet efter pres blandt andre Norge og de baltiske lande. En stor sejr, mener Greenpeace.

Akademik Lomonosov forlod Sankt Petersborg den 28. april. Når atombrændslen er fyldt på i Murmansk går rejsen i 2019 med slæbebåde videre nord om Rusland til allerøstligste Sibirien, hvor kraftværket skal levere energi til området omkring byen Pevek.

Akademik Lomonosov ventes at passere gennem Storebælt fredag aften.