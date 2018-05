Så er det på plads: Fem ikoniske højhuse skal jævnes med jorden

Det har blandt boligselskaberne i området længe været diskuteret, hvordan man kan fjerne miljøgiften PCB fra fem af de tolv ikoniske højhuse i Brøndby Strand på den københavnske Vestegn.

Nu har kommunalbestyrelsen imildertid truffet en endelig beslutning for dem: Højhusene skal rives ned.

Det skriver TV2 Lorry.

»Brøndby Strand får et kæmpe løft. Nu har vi mulighed for at bygge noget nyt og lave en anden struktur i området, som kan hæve områdets kvalitet,« siger Kent Max Hagelund, der er borgmester i Brøndby.

Ikoniske højhuse i Brøndby står til at blive revet ned

Borgmesteren forventer, at nedrivningen af de fem ikoniske højhuse begynder på den anden side af sommerferien og kommer til at tage sammenlagt to år at gennemføre.

Den lange nedrivningsperiode skyldes, at murbrokkerne skal transporteres væk i mindre etaper, fordi de vurderes at være meget giftige. Af samme årsag er det heller ikke muligt bare at sprænge det hele i luften.

Ved at køre murbrokkerne væk i etaper undgår man desuden, at de PCB-inficerede højhuse skader de boliger, der skal blive stående i området.

Højhuse i Brøndby fyldt med gift

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorede Biphenyler og står i dag på EU's liste over farlige miljøgifte, da det bl.a. er hormonforstyrrende og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Op gennem halvtredserne og halvfjerdserne blev giftstoffet brugt i en række byggematerialer og tekniske komponenter verden over. Nu er det forbudt.

Alle almene boliger, som er bygget i den periode, hvor PCB blev anvendt, er senere blevet screenet for at finde ud af, om PCB-omfanget kan betragtes som sundhedsskadeligt. Deriblandt højhusene i Brøndby Strand.

I slutningen af året løfter kommunalbestyrelsen sløret for, hvilke boliger der skal erstatte de ikoniske højhuse.