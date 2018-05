Flydende russisk atomkraftværk ventes at nå dansk farvand torsdag

Akademik Lomonosov, som er verdens første flydende atomkraftværk, når formentlig frem til Danmark torsdag morgen. Her ventes det at nå Bornholm.

Fredag aften forventes det russiske kraftværk at passere storebælt, oplyser Forsvaret onsdag på Twitter.

Akademik Lomonosov har siden den 28. april været undervejs fra den russiske by Sankt Petersborg til Murmansk i det nordvestlige Rusland, og krydser i den forbindelse dansk farvand.

Den flydende russiske atomkraftværks-platform Akademik Lomonosov ventes at nå dansk farvand ved Bornholm tidlig torsdag morgen og passere Storebælt fredag aften. Patruljefartøj fra @forsvaretdk følger Lomonosov. Vi har ikke yderligere oplysninger p.t.#dkforsvar #dkmedier— Forsvaret (@forsvaretdk) 2. maj 2018

Verdens første flydende atomkraftværk passerer Danmark

Kraftværket er både virkningsløst og helt ufarligt, da det først får nukleart brændsel fyldt på, når det når Murmansk, hvor det skal levere energi til området omkring byen Pevek i Sibirien.

Således er der ingen strålingsfare forbundet med atomkraftværkets passage gennem Danmark.

Selvom der er tale om et mobilt krafværk, kan det ikke sejle af egen drift, og derfor skal det bugseres hele vejen af to slæbebåde og et eskortefartøj.

På turen til Murmansk skal kraftværket også passere svensk og norsk farvand. Det danske forsvar kommer rutinemæssigt til at følge platformens danske rejse med et paltruljefartøj.