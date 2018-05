Et helt konkret møde med en ung fyr, som havde fået statsligt studiejob i Augustenborg, gjorde folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) vældig nysgerrig.

»Derfor har jeg spurgt alle de statslige institutioner og styrelser, som enten er flyttet eller står til at rykke ud, om antallet af studiejob, og jeg er meget positivt overrasket over tallet: 253,« siger hun, der er sit partis innovationsordfører.

Regeringen har i to omgange valgt at flytte arbejdspladser ud fra København – seneste bølge blev annonceret i januar i år, og samlet er der tale om flere tusinde job, som skifter adresse ud fra et ønske om at sprede de statslige institutioner ud over landet og samtidig sikre, at der også er job til veluddannede uden for de store byer.

»Der tegner sig et billede af, at studiejob flytter med arbejdspladsen, og det understøtter studiemiljøerne i provinsen. For der er vel at mærke tale om studierelevante job, som er gode for de unge mennesker at have på cv’ et i deres videre karriere. Det giver langt mere end at have et job på tanken eller hos McDonald’s,« siger Eva Kjer Hansen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er der også glæde at spore hos formand Steffen Damsgaard, som kalder antallet af studiejob en sidegevinst, som der ikke har været fokus på tidligere.

»Flytningen af arbejdspladser betyder, at der nu pludselig er muligheder for unge studerende, som der ikke har været før, og det er med til at understøtte de unges valg, når de skal vælge uddannelsessted,« siger Steffen Damsgaard, der på længere sigt håber, at også flere uddannelsesinstitutioner bliver spredt geografisk.

Første bølge i 2015

Første bølge af udflytning blev annonceret i 2015 under overskriften ”Bedre balance” og omfattede ca. 3.900 stillinger.

Anden runde kom i år med godt 4.000 job, der skal flyttes. Heraf er en stor del dog allerede kendt, så med den seneste udflytning er der reelt tale om ca. 1.800 job, der holder flyttedag.

S vil hellere oprette nye statsjob end flytte ud

De øvrige udflyttede job ligger hos Skat, som opretter syv nye styrelser rundt omkring i Danmark, ligesom forsvaret også flytter en del job ud af hovedstaden.