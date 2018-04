Budgethammer truer kommuner: Det koster varme hænder

Mens S-formand Mette Frederiksen ventes at omfavne de offentligt ansatte i sin 1. maj-tale, viser beregninger, at budgetloven har kostet velfærd for milliarder, siden den blev gennemført af den røde regering i 2012.

I alt har kommunerne brugt 14,4 mia. kr. mindre på kommunal service, end de kunne have gjort i perioden 2013-2017, viser tal fra Finansministeriet. Det svarer til 2,9 mia. kr. om året. For de penge kunne kommunerne have ansat 4.500 medarbejdere ekstra på fuld tid ifølge beregninger fra tænketanken Kraka.

Underforbruget skyldes især budgetloven, der indførte skrappere sanktioner over for de kommuner, der bruger flere penge end aftalt med regeringen. Derfor har kommunerne år efter år brugt færre penge på skoler, ældrepleje og børnepasning end aftalt.

»Kommunerne går meget op i ikke at overskride de økonomiske rammer. Vi er simpelthen bange for straffen. Når de 14,4 mia. kr. ikke bruges på service til borgerne, er det et stort problem,« siger borgmester i Frederikshavn Birgit Stenbak Hansen (S).

Budgetloven betyder, at hvis de 98 kommuner samlet bruger flere penge end aftalt et enkelt år, straffes de økonomisk. Både enkeltvis og kollektivt.

Minister: Sanktioner virker

Konsekvenserne af det mindre forbrug er, at borgerne ikke får den offentlige service, som kommunerne kunne have leveret med et større forbrug, påpeger Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og formand for de økonomiske vismænd.

Også fra fagbevægelsen er der kritik af den stramme styring af kommunerne.

»Det nærmer sig det groteske, for der er brug for hver en krone til plejehjem, dagtilbud og anden velfærd ude i kommunerne,« siger formand for LO Lizette Risgaard.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er åben for at diskutere kommunernes økonomiske rammer.

»Jeg er ikke bange for lovændringer, hvis det er det, som skal til,« siger hun.

Finansminister Kristian Jensen (V) er skeptisk.

»Sanktionerne virker kun, hvis det er noget, man er bekymret for,« siger han og påpeger samtidig, at kommunerne på anlægsområdet har overskredet aftalerne med milliarder.