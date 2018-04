Spildevand oversvømmede område - sæk med tyvekoster viste sig at være synderen

En tilstoppet kloakbrønd og spildevand, som havde bredt sig over et større område i Romalt Bakker nær Randers.

Det var det syn, som en vagt fra Randers Vandmiljø søndag middag blev mødt af efter at være blevet kaldt til stedet.

Da vagten fik åbnet dækslet ned til kloakken, viste det sig, at spildevandsudslippet havde en usædvanlig årsag. Nede i brønden lå der en sort sæk, som var skyld i "forstoppelsen".

Den sorte sæk indeholdt bl.a. et videokamera. Foto: Vandmiljø Randers

Det oplyser Randers Vandmiljø i en pressemeddelelse.

I sækken lå der bl.a. et videokamera samt pengekasser, hvorfor vagten valgte at tilkalde politiet. Det viste sig, at effekterne stammede fra et indbrud.

Med synderen fjernet blev en slamsuger kaldt til stedet for at fjerne spildevandet fra jordoverfladen. Samtidig måtte vagten i gang med at sprede sand ud over det berørte område.

»Vores vagt fik sendt de mange mennesker, der nød det gode vejr på aktivitetsområdet, væk og orienterede dem om, hvordan de skulle forholde sig ved kontakt med spildevand,« oplyser Michael Sønder Jensen, der er produktionschef hos Vandmiljø Randers, i pressemeddelelsen.

Området i Romalt Bakker er sidenhen blevet afspærret, da man hos vandforsyningsselskabet skal følge op på, om området er blevet forurenet som følge af udslippet.

Den sorte sæk med de forskellige tyvekoster er nu blevet føjet til listen over en lang række af besynderige ting, som Vandmiljø Randers gennem tiden har fundet i bl.a. kloakledninger- og brønde.

Blandt andre besynderlige fund kan bl.a. nævnes tandproteser, patroner, piratfisk og armbåndsure, oplyser vandforsyningsselskabet.