Næstformand: Mange lærere vil stemme nej til OK-aftale

De langvarige forhandlinger om nye overenskomster for offentligt ansatte blev afsluttet i weekenden. Tre store knaster havde trukket forhandlingerne i langdrag, hvoraf den ene var spørgsmålet om lærernes arbejdstid.

Det spørgsmål kom der dog ikke endelig afklaring på, hvorfor der skal forhandles videre om arbejdstiden frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021, hvilket har skabt utilfredshed blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening.

Derfor vil mange stemme nej til aftalen, fortæller næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

- Vi ved, at mange lærere er skuffede, og mange vil i protest stemme nej til aftalen, fordi de er utilfredse med den behandling, de har fået i mange år, siger Dorte Lange.

Tillidsmand om lærernes manglede arbejdstidsaftale: »Jeg vil stadig opfordre mine kollegaer til at stemme ja«

I denne uge skal hun sammen med sin formand, Anders Bondo Christensen, præsentere aftalen for lærernes tillidsrepræsentanter, så de kan forklare deres medlemmer, hvad de skal stemme om.

Hvis der bliver stemt nej til aftalen, udbryder der konflikt på lærernes område. Det vil få Dorte Lange og Anders Bondo Christensen til at tage stilling til, hvorvidt de skal gå af.

- Hvis lærerne stemmer aftalen ned, så må vi se på, hvad vi gør til den tid. Men det skal ikke fylde noget, når der bliver stemt, siger Dorte Lange.

Første møde ud af de i alt seks med tillidsrepræsentanterne er mandag klokken 16 i København.

- Jeg tror, at rigtig mange medlemmer er glade for, at vi ikke ender i en konflikt. Men der er selvfølgelig også rigtig mange medlemmer, der er dybt skuffede over, at vi ikke er kommet i mål med en arbejdstidsaftale.

- Mange er også vrede over, at vi ikke har kæmpet noget mere og har taget konflikten. Det skal vi diskutere med dem og stå på mål for, siger Dorte Lange.

Det er sædvanen tro, at overenskomstaftalen bliver præsenteret for tillidsrepræsentanterne, før den skal til afstemning.