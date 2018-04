Efter grov chikane og ballade: Nu vil svømmehal registrere brugernes sygesikringskort

Det er ikke længere nok at medbringe badetøj og håndklæde, når man skal en tur i Ishøj Svømmehal.

Fremover skal man nemlig også huske sygesikringskortet, hvis man vil ind og boltre sig i bassinerne, skriver Ekstra Bladet.

Det er ledelsen i Ishøj Svømmehal, som har besluttet, at alle brugere skal have registreret deres sygesikringskort, før de får lov at komme ind og svømme.

Årsagen til det nye tiltag er bl.a., at man ved at have registreret brugernes oplysninger ved eventuelle ulykker vil have nemmere adgang til hver enkel gæsts navn, adresse og alder, som så kan videregives til sundhedsfagligt personale.

Det forklarer Rasmus Hansen, der er teknisk medarbejder i Ishøj Svømmehal, til Ekstra Bladet.

En anden årsag er, at man i svømmehallen har haft flere episoder, hvor nogle personer har chikaneret de øvrige gæster.

»Vi kan desværre også opleve grov verbal chikane og folk, der ikke kan finde ud at opføre sig ordentligt i vores svømmehal. Før i tiden havde vi svært ved at huske, hvem det var, der lavede ballade, fordi vi hele tiden skifter personale på vores vagter, men nu kan vi registrere dem, der ikke følger vores regler,« oplyser Rasmus Hansen til mediet.

Med det nye system kan personalet i svømmehallen se, om man har noteret eventuelle bemærkninger og sågar karantæner ved den enkelte gæst. Dermed kan man afvise folk, som er uønsket i svømmehallen.

Da svømmehallen er en offentlig institution, er der umiddelbart ikke noget til hinder for, at badegæsternes personlige oplysninger bliver registreret og gemt i systemet. Det oplyser Hanne Marie Motzfeldt, der er ekspert i persondata, til Ekstra Bladet.