Verdens første flydende atomkraftværk passerer Danmark

Verdens første flydende atomkraftværk bugseres i næste uge gennem dansk farvand, da det skal transporteres fra den russiske by Sankt Petersborg til Murmansk, der ligger længere nord på i Rusland.

"Akademik Lomonosov", som det russiske kraftværket hedder, er ganske ufarligt, da det endnu ikke har nukleart brændsel om bord, oplyser Beredskabsstyrelsen.

- Derfor er der heller ikke strålingsfare forbundet med dets passage gennem danske farvande, siger chefkonsulent i Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen Carsten Israelson i en pressemeddelelse.

Forsvarets Operationscenter forventer, at atomkraftværket sejler ind i dansk farvand ved Bornholm på onsdag. Lørdag forventes kraftværket igen at forlade dansk farvand nord for Skagen.

Hos Forsvaret holder man øje med skibet rent rutinemæssigt, og her oplyses det ligeledes, at det er en "urisikabel affære".

Kraftværket er mobilt, men det formår ikke at sejle ved egen drift, og skal derfor bugseres hele vejen.

"Akademik Lomonosov" får først nukleart brændsel om bord, når det ankommer til Murmansk.

Herefter fortsætter det til slutdestinationen i det nordøstlige Rusland, hvor det skal levere energi til området omkring Pevek, der ligger i Sibirien.

Tarjei Haaland, der er klima- og energirådgiver i miljøorganisationen Greenpeace i Danmark, mener, at det flydende atomkraftværk er en teknologi, som man burde glemme alt om.

- Det er en rigtig dårlig teknologi. Der er en stor risiko ved at have et atomkraftværk på flydende form.

- Det er ovenikøbet på en pram, som skal slæbes afsted af et andet skib. Det er meget lavbundet, og det vil sige, at det er utroligt følsomt at sejle med, siger han til Ritzau.

Først var planen at fylde atombrændsel på kraftværket inden rejsen, men i sommer droppede Rusland den idé.

De ændrede planer skyldtes især pres fra den norske regering, som var bekymret for, at det radioaktive værk blev slæbt op gennem Østersøen.