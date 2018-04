»Årets sensation i Skagen«: Lille fugl spottet for første gang i Danmark

Lørdag var en stor dag for danske ornitologer. For første gang nogensinde blev fuglen den gulbrynede værling spottet i Danmark i en have i Skagen By.

Den lille fugl hører normalt hjemme i Mongoliet, det centraløstlige Rusland samt Kina og er kun blevet set i Europa 12 gange, heraf tre gange i Skandinavien, men altså aldrig i Danmark.

Sjælden kejserørn set i Sønderjylland

Det siger Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation, til TV2 Nord.

»Det er årets sensation i Skagen. Det bliver ikke bedre. Det er en topfugl, du får det ikke sjældnere,« lyder det.

Nyheden om den sjældne fugl fik fuglelelskere til at valfarte til Skagen fra både Fyn og Sjælland, og mange nåede da også at se den lille hanfugl, som efter alt at dømme er fløjet videre nu.

Rolf Christensen oplyser i hvert fald til Jyllands-Posten at fuglen ikke er blevet spottet søndag.

Ifølge ham er der i løbet af 12 dage blevet set hele tre nye arter i Danmark. Foruden den gulbrynede værling drejler det sig om den lille sejler og snefinken.