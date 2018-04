Onsdag kom en delaftale på plads på det regionale område, og fredag indgik de kommunale parter et stort forlig, der omfatter samtlige 500.000 kommunalt ansatte. Senest landede der natten til lørdag en aftale for samtlige 120.000 offentligt ansatte i regionerne.

Men hvad er så næste skridt for overenskomstforhandlingerne? Og vigtigst af alt: Er konflikten endeligt afværget?

Det næste, der skal ske i de forhandlinger, der indtil videre har varet i mere end fem måneder, er, at forligsmand Mette Christensen skal sende forligsaftalerne til aftstemning i baglandet for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Ekspert: Kommunernes aftale lægger maksimalt pres på Løhde

En eventuel storkonflikt kan ikke afvises helt, før arbejdsmarkedets parter har stemt ja til de aftaler, der er indgået.

Forslagene bliver dog ikke sendt til afstemning, før der ligger aftaler klar på alle områder, og på nuværende tidspunkt forhandler parterne på det statslige område stadig.

Arbejsmarkedsforkser ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen mener dog, at fredagens aftale på det kommunale område har lagt så stort et pres på statens forhandlere, at der også inden længe vil blive indgået et forlig på dette område.

I dag jubler de offentlige ansatte foran Forligsen: Bedre aftale end nogen havde turde drømme om og en ny aftale kan være på vej Der er slået hul på ketchupflasken. En fuld aftale på det regionale område kan være på vej, siger formand.

»Det vil være et stort nederlag for Sophie Løhde, hvis ikke de kan lande en aftale på det statslige område, og jeg tror ikke, at staten kan holde til at gå i konflikt alene,« forklarer han.

Hvis samtlige aftaler kommer i hus, eksisterer der flere muligheder, hvorpå Forligsmanden kan vælge at sende forslagene til afstemning. Det forlyder, at Mette Christensen har valgt at sende forslagene til afstemning i de enkelte fagforbund, og altså benytter sig af mulighed nummer tre.

1. Alle aftaler skrives ind i et samlet forslag

Mette Christensen kan vælge at samle aftalerne på både det kommunale, det regionale og det statslige område og skrive dem ind i et samlet forslag. Det kaldes for en sammenkædning af overenskomsterne, og er ifølge Flemming Ibsen den mest almindelige løsning.

Det er ved denne løsning, at det samlede flertal på alle tre områder bestemmer, om forslaget vedtages.

»Hvis der er et flertal af ja-stemmer på tværs af områder og forbund bliver forslaget vedtaget. Også selvom nogle fagforbund stemmer forslaget ned,« forklarer Flemming Ibsen.

Hvis forslaget stemmes ned, ender vi i en storkonflikt.

Overenskomstforhandlinger: Lærernes arbejdstidsregler er den sidste store knast

2. Tre separate forslag sendes til afstemning

Forligsmanden kan også vælge at dele afstemningerne op og skrive tre forskellige forslag - et for kommunerne, et for regionerne og et for staten.

Det vil betyde, at nogle overenskomster kan blive vedtaget mens andre ikke gør. Det kan videre få den betydning at nogle områder ender i konflikt, hvis de ikke er tilfredse med forslaget for deres område.

3. Fagforbundene stemmer hver for sig

Den tredje og sidste mulighed er, at Mette Christensen lader samtlige fagforbund stemme om deres egne aftaler helt separat. Også denne løsning kan føre til, at nogle aftaler bliver stemt igennem, mens andre ikke gør og ligeledes kan ubryde konflikt på specifikke fagområder.

Indholdet af de aftaler, der indtil videre er indgået, er ikke offentliggjort endnu. Det skyldes den tavshedspligt, som gælder for alle parter i overenskomstforhandlingerne. Først når forslagene er sendt til afstemning kan offentligheden få indsigt i, hvad der står i aftalerne.

Overblik: Det siger de om kommunalt forlig

Når Forligsmanden har sendt forslagene til afstemning i baglandet, vil der gå en uges tid, før resultatet af urafstemningerne ligger klart.