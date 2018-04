Læger får millioner af mails fra patienter

Flere og flere sætter sig til computeren for at komme i kontakt med lægen. 1.875.000 danskere benyttede sidste år e-mailkonsultation, og det er næsten 10 gange så mange som i 2006, viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2009 blev det et krav, at praktiserende læger skulle tilbyde patienterne konsultationer via e-mail, og der er grund til at glæde sig over, at så mange har taget imod tilbuddet, mener Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi og afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse.

»Det tyder på, at man har fundet en form, som passer borgerne. De sparer transporttid og ventetid, og lægen kan besvare henvendelserne, når det passer ham eller hende. Der er grund til at være glad,« siger Jes Søgaard.

Set fra lægernes bord er der også grundlæggende begejstring for e-mailkonsultationens komme, men der er grund til at stoppe op og overveje, om kontaktformen er begyndt at fylde for meget, lyder det fra Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

Det samlede antal e-mailkonsultationer steg fra godt 470.000 i 2006 til knap 6.650.000 i 2017 – altså en stigning på over 6 millioner – og det betyder, at en læge i gennemsnit skal bruge »minimum en time om dagen på elektronisk kommunikation,« lyder vurderingen fra Freitag.

»Spild af tid«

»Enten skal vi tage den fra de patienter, der kommer og sidder over for os i klinikken, eller også skal vi gøre arbejdsdagen længere,« siger han, der vurderer, at der i de kommende år vil blive sendt endnu flere mails til lægen, og at de derfor i stigende grad vil blive besvaret af andre end lægen.

»Vi vil ende med eksempelvis at lade en erfaren sygeplejerske svare på de spørgsmål, som han eller hun kan svare på, for ellers kan det stjæle rigtig meget lægetid. Og det er jo ikke lægens spidskompetence at sidde og skrive mails. Vi bliver simpelthen nødt til at tænke på, hvor patienterne har mest gavn af os, og det er altså primært, når man er syg og har en bekymring for, at man fejler noget alvorligt,« siger han og problematiserer, at plejehjemspersonale de seneste år er begyndt at maile i stor stil til lægerne.

»En del af det er spild af tid og ikke nødvendigt at involvere en læge i,« siger han.