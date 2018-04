Nordfyns Kommune fritager to ledere for tjeneste

To ledere fra Nordfyns Kommunes Børne- og Familiecenter er onsdag blevet fritaget fra tjeneste med øjeblikkelig virkning af kommunen. Det fortæller Morten V. Pedersen, der er kommunaldirektør.

Det sker, efter at TV2 Fyn har afdækket, hvordan en centerleder har købt kurser af sin søster, mens den nærmeste chef var bevidst om det.

Kommunen ser alvorligt på sagen og har af den grund bestilt en undersøgelse hos KL, der er interesse- og medlemsorganisation for de danske kommuner.

Undersøgelsen skal skabe et overblik over forløbet, fortæller Morten V. Pedersen.

- Vi har bedt KL's juridiske kontor om at gå ind og undersøge sagens oplysninger til bunds. Den er bestilt i dag, siger han og uddyber:

- Alvoren i denne her sag er, at der ikke er en alarmknap, der har lyst, hverken hos den konkrete centerleder, der har lavet aftalerne, eller hos den fagchef, som har haft viden om det uden at reagere på det.

Siden 2013 skal en af lederne i Nordfyns Børne- og Familiecenter have købt kurser for 240.000 kroner fra en virksomhed, som er ejet af hendes søster. Og det er i strid med forvaltningsloven.

Det skriver TV2 Fyn efter at have fået aktindsigt i 11 fakturaer, som viser, at kommunen har modtaget og betalt for kurserne til søsterens virksomhed.

- Det handler om, at den, der foretager bestillingen, ikke kan være i familie med udbyderen, siger Morten V. Pedersen.

- Det vil rykke ved enhver troværdighed i den offentlige sektor, hvis vi agerede på den måde, fortsætter han.

Kommunaldirektøren kan ikke uddybe omfanget af køb af kurser, eller hvor længe det angiveligt er foregået.

- Jeg har brug for, at vi får et overblik, så vi får nogle faktuelle oplysninger, som kan ligge til grund for, at vi kan træffe nogle beslutninger, siger han om sagens videre forløb.